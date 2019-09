Čtvrt na čtyři ráno? To už bych snad mohl usnout. Vuelta očima Štybara

Dnes do Guadalajary: Pozor na vítr! Nejdelší etapa letošní Vuelty, která bude zrádná nejen svojí délkou, čeká dnes na peloton i Zdeňka Štybara. Odstartují do ní v Aranda de Duero, na jih od Burgosu, kde týmy strávily volný den. A až po 219,6 kilometrech dorazí do cíle v Guadalajaře. Na trati není žádné kategorizované stoupání, nicméně povrch je zvlněný a cíl do tříkilometrového mírného stoupání. A předpověď hlásí silný boční vítr! „Pravděpodobně bude celý den celkem dost foukat. Takže se klidně může stát, že po středeční etapě bude Vuelta vypadat úplně jinak," podotkl Zdeněk Štybar. Věří, že koncovku v Guadalajaře by tentokrát tým mohl jet na něj a nikoliv na Fabia Jakobsena, pokud dojde k hromadnému dojezdu. „Myslím, že na Fabia ten konec bude těžký. I když je pravda, že nás zatím hodně překvapil. V prvním týdnu jsme si říkali, jestli dojede do Madridu. Ale je na něm vidět, že se každý den zlepšuje, i v kopcích to přejede v pohodě, neodpadá z balíku mezi prvními deseti nebo dvaceti. Pro jeho kariéru je to obrovský krok dopředu."