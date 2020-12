Dvě nová jména v Elkovu: Jakub Ťoupalík a Petr Kelemen

Dres nejúspěšnější domácí stáje posledních let, která v kategorii třetidivizních kontinentálních týmů patří k nejlepším v celé Evropě, bude nově oblékat devatenáctiletý Jakub Ťoupalík, bratr Adama, jenž do Hradce přišel před rokem a letos pro ni získal titul mistra republiky. A s ním přichází jen o rok starší Petr Kelemen.



„Od nových jezdců bychom chtěli, aby se v kategorii do 23 let prosadili na starty na mistrovství světa a Evropy. Petr Kelemen je schopný zajet výborně časovku, takže se budeme snažit, aby v této disciplíně získal pozici české jedničky. Jakub Ťoupalík je univerzálním závodníkem, který by měl být schopný prosazovat se v kopcích,“ uvedl manažer hradecké stáje Vladimír Vávra.

Jakub Ťoupalík a Kelemen v týmu nahradí odcházejícího Karla Hníka a Františka Sisra, jenž ze zdravotních důvodů ukončil kariéru a bude u týmu působit jako mechanik.