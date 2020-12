Syndrom vyhoření? Hrozí i Van Aertovi s Van der Poelem, říká syn Kanibala

Jeho otec Eddy to zvládl.



Za rok byl schopný objet desítky závodů a na všech bojoval o vítězství. A většinou vyhrával. I proto u jeho jména svítí nedostižných 525 triumfů.

Pětkrát Tour de France, pětkrát Giro d´Italia, jednou Vuelta. K tomu monumentální klasiky, tituly mistra světa a mnoho dalšího.

Hlavně proto se mu říká Kanibal.

„Těžko se mi vybírá jedno vítězství, kterého bych si cenil nejvíc. Při tom množství se to snad ani nedá,“ směje se nejlepší cyklista historie.

Jenže tehdy byla také jiná doba. V cyklistice rozhodně nebyla taková konkurence jako v tuto chvíli. Svou roli hrály i zakázané látky, které v minulosti nebyly tabu.

I to dopomohlo Merckxovi k neustálému měření sil. Vždyť v té době to byl vlastně standard.

Před jedenapadesáti lety vyhrál Eddy Merckx svou první Tour při debutu. Kvůli němu 106. ročník startoval z Bruselu.

Wout van Aert s Mathieuem van der Poelem jdou tak trochu v jeho stopách. Také závodí od ledna do prosince, taky téměř neodpočívají.

A právě před tím varuje Merckxův syn Axel, který vede americký kontinentální tým Hagens Berman Axeon, jenž produkuje jednu budoucí hvězdu za druhou.

Ve sloupku pro belgický list La Derniére Heure se nad tímhle problémem zamýšlel.

Dřív byl brán cyklokros jako ideální průprava směrem k silniční cyklistice. I Zdeněk Štybar v průběhu zimy objede pár závodů, aby do nohou dostal tu správnou dynamiku pro jarní klasiky.

Objet ale prakticky celou silniční sezonu a pak hned skočit do té cyklokrosové? To může být z dlouhodobějšího hlediska příliš i pro takové mimozemšťany, jako jsou Van Aert s Van der Poelem.

„Van Aert jel poslední závod na silnici ve druhé polovině října. A teď už má za sebou několik závodů v cyklokrosu. Za poslední tři roky v podstatě neměl pořádnou pauzu, proto se o něj, stejně jako o Van der Poela, trochu obávám,“ napsal Axel Merckx.

Zdůraznil, že Van Aerta stálo spoustu energie vrátit se na původní úroveň po loňském hororovém pádu na Tour.

Tehdy hrozilo, že přijde o nohu, musel podstoupit několik operací a až po dvou měsících se znovu učil chodit. Přesto byl jedním z králů letošního cyklistického roku. Vyhrál Milán-San Remo, stal se vicemistrem světa v časovce i hromadném závodě a svou silou v kopcích také šokoval na Tour de France.

„I proto se obávám, aby ho cyklistika za pár let nepřestala bavit,“ uvažuje Merckx.

Stupně vítězů cyklokrosového mistrovství světa v Dánsku. Vítěz Mathieu van der Poel z Nizozemska (uprostřed), druhý Wout van Aert z Belgie (vlevo) a třetí Toon Aaerts z Belgie (vpravo).

Jako příklad uvádí famózní Nizozemku Marianne Vosovou.

Ta svému sportu dominovala několik let. A když sportu, tak celému. Vládla na silnici, v cyklokrosu i na dráze. Až před pěti lety přišel kolaps, pocit vyhoření.

Ke kolu se vrátila, dokázala triumfovat v dalších 40 kláních, ale už rozhodně nezávodí tak často jako předtím a není ani stejně dominantní, jako byla před pár lety.

„Vyhrávala vždy a všude, než jednou její tělo řeklo dost. Až na pár záblesků už není tak suverénní cyklistkou, nedostala se zpátky na svou původní úroveň. Jen doufám, že tohle nepotká Wouta s Mathieuem. A že o tom se svými trenéry mluví,“ vyjádřil obavy Merckx.

Zatímco Van Aert už má za sebou tři cyklokrosové starty a teď odjel na tréninkový kemp, ze kterého se do bláta vrátí, Van der Poela návrat ke kořenům teprve čeká.

Spolu by měli absolvovat vánoční závody a pak i ty lednové s mistrovstvím světa na konci měsíce.

„Pro mě je cyklokros v tuhle chvíli hlavně příprava na silnici. To ale neznamená, že jezdím závody bez ambicí. Už jsem ukázal, že to jde, je to pro mě win-win strategie,“ má jasno Van Aert.

Tak jen, aby to vydrželo.