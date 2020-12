Bratři poprvé spolu. Pro mě krok vpřed, těší se mladší z Ťoupalíků

Na to si museli počkat až do letoška, kdy mladší Jakub přešel z týmu Topforex do hradecké stáje Elkov Kasper.

Přesně po roce tak následoval svého staršího bratra Adama, který mu svým působením v hradeckém týmu vyšlapal velmi dobrou cestičku. „Samozřejmě je to jeden z důvodů, proč jsem s příchodem do Hradce souhlasil,“ netají devatenáctiletý cyklista, jenž se nedávno stal nejmladším jezdcem hradecké sestavy pro příští sezonu.

Ty další jsou asi jasné, Elkov je trvale nejlepším českým týmem, který slaví úspěchy i v zahraničí. Souhlasí to?

Souhlasí s tím, že jde v podstatě o nejlepší evropský tým této kategorie kontinentálních stájí. Takže to ve své kariéře beru zase jako posun o krok dál.

Navíc tady spolupráce s bratrem, opravdu je v kariéře první?

Je to tak, za stejný tým jsme ještě nikdy nejezdili. Ono to ani moc nešlo. Brácha jezdil před příchodem do Hradce pět let v Belgii a když tam odcházel, kde jsem byl ještě já? Je o pět let starší.

Lákalo vás i to, že bratr prožil v Elkovu vydařenou sezonu?

S tím souhlasím. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak letos sezona probíhala, z ní vytěžil, co šlo. A tím, že získal mistrovský titul, nasadil tomu korunu.

Neměl jste obavy, že právě vzhledem k jeho úspěchům o možnost jezdit s ním ve stejném týmu přijdete?

Kdyby byla trochu jiná doba, než je nyní, možná by zajímavá nabídka, nad kterou by přemýšlel, přišla. Ale je to všelijaké, řada týmů má problémy, najít angažmá je hodně těžké, volných jezdců je v současnosti také hodně. Sáhl po jistotě.

Co vy jako nováček?

Budu se učit a snažit se klukům včetně bráchy pomáhat, co to půjde. Asi právě to se ode mě čeká. Přece jen mezi muži budu jezdit teprve druhý rok a mám před sebou ještě tři sezony v kategorii do 23 let. V ní se ode mě budou čekat dobré výsledky. Budeme na to dva s Petrem Kelemenem, který do Elkovu také přichází. Dostat se postupně přes třiadvacítku do české špičky pro mě je velkou motivací.

Půjdete do své druhé čistě silniční sezony, před tím u vás býval hodně vysoko i cyklokros. Jaká byla ta první, tedy letošní?

O tom, že byla pro všechny zvláštní, se asi nemá cenu bavit. Pro mě byla ještě od ostatních odlišná v tom, že jsem kvůli cyklokrosu začal s přípravou později. Odjel jsem na konci zimy na soustředění do Chorvatska, ale už jsem tam nestihl první závody sezony. Takže jsem tam jen potrénoval, pak se závody stoply a dlouho nebylo nic.

Chce se říct, že jste alespoň měl čas na školu, v níž máte na konci letošního roku maturovat.

Jenomže ani ta vlastně nebyla.

Ke zvláštnosti letošní sezony ve vašem podání patří i to, jak jste ji zakončil. Jak vzpomínáte na těžký pád při předposledním závodu Českého poháru?

Bezprostředně po pádu následovaly chvíle, ze kterých si nepamatuju nic. Jel jsem sám lesem, byl to úsek podobný spíše polní cestě. Ve sjezdu byl na cestě dlouhý klacek, já se mu nestačil vyhnout a spadl jsem na hlavu. Jak jsem byl sám, tak chvíli trvalo, než mě někdo objevil. Ale z toho opravdu moc nevím.

Jaké byly následky tak těžkého pádu?

Měl jsem otřes mozku a hodně zašitou pusu, ležel jsem tři dny v nemocnici a pak jsem měl měsíc volno, jak jsem se z toho dostával.

Tým Elkov Kasper má velmi kvalitní sestavu, v níž vy budete nejmladší. Na druhé straně jsou borci jako Jan Bárta a Alois Kaňkovský, kteří mají ve svém věku zkušeností na rozdávání. Jak se na spolupráci těšíte?

Těším a je to pro mě přece jen trochu zvláštní. V Topforexu jsme byli vesměs všichni mladí, ale tady je třeba také Honza Bárta, který jezdil za stáje WorldTour ty největší závody, když já jsem jako kluk s cyklistikou začínal. A teď budeme ve stejném týmu.