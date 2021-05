Tým Elkov Kasper a povedená Francie. Na šampionátu vyvrcholí mise Tokio

Zajet tam podobné výsledky, jaké se jim povedly, není v silné konkurenci cyklistické velmoci nic jednoduchého. „Kluci jezdili opravdu dobře, od začátku sezony mají formu dobrou,“ těší se ředitel týmu Elkov Kasper Vladimír Vávra.

Těší ho to i proto, že se už na necelý měsíc přiblížil první vrchol letošní sezony, který může některému z hradeckých jezdců přinést o několik týdnů později druhý. V Bánovcích nad Bebravou se na tradičně společném šampionátu Česka a Slovenska pojede nejen o tituly, ale také o právo startu na o rok odložené olympiádě v Tokiu. Ta začne měsíc po skončení mistrovství republiky.

„Naším cílem je mít v nominaci jednoho z našich jezdců,“ potvrzuje Vávra dlouhodobou snahu prosadit se na této vrcholné akci.

Vzhledem ke kvótám, které jsou pro olympijský závod určeny, a rozložení sil v českém pelotonu je jasné, že pro tým Elkov Kasper je zajímavá především časovka. Český šampion z Bánovců si totiž zajistí start nejen v časovce, ale měl by absolvovat také závod s hromadným startem.

Z hradecké stáje na tuto metu budou útočit Jan Bárta a Jakub Otruba. „Otruba nyní jezdí ve výborné formě a Bárta by se do ní měl během měsíce dostat,“ uvedl ředitel hradecké stáje.

Zkušenější Bárta, několikanásobný český šampion v této disciplíně, skončil na loňském mistrovství republiky těsně druhý za Josefem Černým, Otruba se stal mistrem v kategorii do 23 let. „Právě Josef Černý bude asi největším konkurentem našich jezdců v boji o titul,“ předpokládá Vávra, „uvidíme, v jaké formě přijede mladý Mathias Vacek.“ Český talent se loni stal juniorským mistrem Evropy právě v časovce.

Hradecká stáj v této sezoně zatím ovládla oba závody Českého poháru, v nichž triumfoval Michael Kukrle. Právě on byl minulý týden až do poslední etapy největší nadějí týmu na nejlepší celkové umístění v etapovém závodě Alpes Isére Tour v okolí Grenoblu. Do ní totiž vstupoval jako čtvrtý muž průběžného pořadí. Do cíle ale nakonec nedorazil. „Měl právě slabší den, navíc se k tomu přidaly problémy s rezervním kolem, takže ze závodu odstoupil,“ vysvětlil Vávra.

I tak ale hradecká stáj svého zástupce na stupních vítězů měla. V posledním dějství závodu se totiž do úniku dostal Otruba a dojel v něm druhý, což ho vyneslo v konečném pořadí na třetí příčku. Body do světového žebříčku navíc získal i celkově šestý Adam Ťoupalík, jenž za měsíc bude na Slovensku obhajovat český titul v závodě s hromadným startem. „Společně s dvěma umístěními v nejlepší trojce v etapě je to pro náš tým výborný výsledek, navíc jsme vyhráli hodnocení družstev,“ cení si Vávra.

Elkov Kasper patří v posledních sezonách k nejlepším evropským stájím tzv. kontinentálních týmů, třetí kategorie profesionálních cyklistických stájí. „Teď ve Francii startovaly i tři týmy kategorie Pro Team, tedy druhé nejvyšší,“ poznamenal ředitel týmu Elkov Kasper.

Českou republiku budou jezdci hradecké stáje reprezentovat už v příštích dnech. Petr Kelemen a Jakub Ťoupalík, kteří tým posílili před touto sezonou, totiž pojedou v barvách výběru Česka do 23 let v Polsku jeden z podniků Světového poháru této věkové kategorie.

Stejné to mělo být i ve druhé polovině příštího týdne při Závodu míru do 23 let v Jeseníku. Tam ale nakonec vyrazí jen Kelemen. „Jakub před sebou má maturitu a škola mu neumožnila náhradní termín, takže Závod míru musí vynechat,“ podotkl Vávra.