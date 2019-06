Froomův test formy, Dumoulinův návrat a dva Češi. Jede se Dauphiné

Na Giru patřil po triumfu v roce 2017 a druhém místě loni k největším favoritům.

Ale jen krátce, do čtvrté etapy.

V jejím závěru se totiž přimotal do těžkého pádu, po kterém se jen stěží vyškrábal zpátky na kolo. Etapu sice zkrvavený dokončil a nastoupil i do té následující, ale po prvním kilometru Tom Dumoulin z kola slezl.

Giro pro něj skončilo.

Krvavé zranění Toma Dumoulina, který měl ve čtvrté etapě Gira d'Italia nehodu.

„Chtěl jsem to aspoň zkusit, abych si pak nevyčítal, že jsem do toho měl jít. Ale vážně to nešlo,“ vyprávěl v Itálii.

Několik dní poté na kolo nesedl a dlouho se zotavoval.

„Jeho léčba ale trvala déle, než jsme předpokládali,“ řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel Sunwebu Aike Visbeek.

Ještě v úterý Dumoulin podstoupil finální lékařské vyšetření, které mu nakonec start na Dauphiné povolilo.

„Nechceme ale nic riskovat, nebudeme se soustředit ani na celkové pořadí. To důležité se děje až za měsíc,“ zní ze Sunwebu.

S tím jistě souhlasí i druhá největší hvězda, která do Francie přijíždí.

Zatímco jeho týmový kolega a obhájce vítězství Geraint Thomas jako přípravu na Tour volí závod Kolem Švýcarska, který startuje za týden, Chris Froome povede tým Ineos právě na Dauphiné.

Jak by taky ne.

Vždyť třem ze čtyř jeho triumfů na Tour předcházelo právě vítězství na této generálce. Pro Frooma jde o ideální test formy směrem k červencovému svátku.

„Máme to už několik let otestované a očividně to funguje,“ usmívá se Brit.

Do závodů se vrací po více než měsíční pauze, kterou vyplnil tréninkovým kempem na Tenerife.

„A mám radost z toho, v jaké formě se momentálně nacházím. Na začátku sezony jsem do toho šel možná až moc zhurta. Tenhle kemp se naopak povedl náramně a já cítím, že mám ideální formu. Cítím se úplně jinak, než když jsem se před pár měsíci vrátil z Kolumbie,“ popisoval. „Už se těším, až si na záda zase přilepím startovní číslo.“

S sebou navíc přiváží i velmi silný tým s Michalem Kwiatkowským, Woutem Poelsem nebo Gianni Mosconem.

Štybar s Vakočem na startu

To pochopitelně není vše.

Startovní pole na Dauphiné je tradičně nabité hvězdami.

Pojede i Adam Yates, který dojel loni druhý za Thomasem a letos prožívá zatím skvělé jaro. Na každém etapovém závodu dojel v nejlepší desítce, druhý na Tirrenu i v Katalánsku.

Dorazí i loni třetí Romain Bardet, který sice tak úžasné jaro neměl, ale z pěti svých účastí na Dauphiné dojel pokaždé do šestého místa.

Po dvou neúspěšných letech na Tour toužil přípravu změnit Nairo Quintana a tak i on se v neděli postaví na start. Stejně jako Thibaut Pinot, Dan Martin, Jakob Fuglsang nebo Richie Porte.

Cyklisty ve Francii nečeká jen bitva o celkové pořadí. Úvodní dny nabídnou šanci sprinterům a taky klasikářům.

O etapové prvenství zabojují třeba Wout van Aert, Bjorg Lambrecht, Alexej Lucenko a především nabitá sestava Quick-Stepu. Ta do Francie vysílá to nejlepší, co na skladu má.

On Sunday you can find us at the start of the @dauphine, where our squad will be headlined by 2019 Monument winners @alafpolak and @PhilippeGilbert: https://t.co/7SGfW0tzMz

Photo: @GettySport pic.twitter.com/EB5pnmLOFv — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) 4. června 2019

Démona letošního jara Juliana Alaphilippa, vítěze Paříž-Roubaix Philippa Gilberta, vítěze dvou kostkových klasik Zdeňka Štybara a také druhého Čecha Petra Vakoče.

„Na Juliana s Philippem nejvíce spoléháme, ale šířka našeho kádru nám dává možnost bojovat o dobré umístění i s dalšími cyklisty. Začíná léto a my jsme připraveni získat z něj co nejvíc to jde,“ říká sportovní ředitel stáje Brian Holm.

V itineráři nechybí ani 26kilometrová časovka, která je délkou i profilem velmi podobná té, která se pojede za měsíc na Tour.

Tři poslední etapy jsou pak věnované vrchařům.

V pátek čeká cyklisty 228 kilometrů dlouhá etapa s osmi kategorizovanými stoupáními (maximálně druhé kategorie).

Sobotní etapa bude nejtěžší. Po třech stoupáních první kategorie čeká cyklisty 19kilometrový výšlap na nejtěžší horu letošního Dauphiné - Montee de Pipay s průměrem 7 procent.

A nedělní závěrečná etapa se šesti kategorizovanými stoupáními je zase ostrá jako pila a bez jakékoliv roviny.

Poslední dva dny mají navíc jen 133 a 113 kilometrů. Půjde tak o značně explozivní finále.

„Je to skvěle sestavený závod. Máme tu časovku, kopcovité etapy, dny v horách. Myslím, že po tomhle testu budu přesně vědět, jak na tom jsem,“ myslí si Froome.

Co mu týden tvrdého závodění napoví?