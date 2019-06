Zpátky v top 10. Vakoč na Dauphiné spurtoval sedmý, vyhrál Teuns

Už 35 kilometrů před cílem byl dojet početný únik dne, v němž šlapali třeba Julian Alaphilippe s Tomem Dumoulinem.

V tu chvíli se od pelotonu odpoutala další skupina i s Petrem Vakočem, Philippem Gilbertem nebo Alexejem Lucenkem. V mlze, která na jihu Francie panovala ujížděli hlavním favoritům.

Po chvíli měli k dobru necelou minutu.

Na posledním z osmi náročných stoupání dne se z čelní skupiny odpojila dvojice Dylan Teuns a Guillaume Martin, která poté unikala všem.

I český cyklista se ale udržel v popředí. Spolu s Alexejem Lucenkem se zapojil do skupiny favoritů, ve které jeli Chris Froome, Adam Yates, Nairo Quintana, Thibaut Pinot a další.

Naopak lehce ztráceli Dan Martin s Richie Portem, Stevenem Kruijswijkem a Romainem Bardetem a více pak držitel žlutého trikotu Edvald Boasson Hagen.

Začala naháněná několika skupin, která trvala až do cíle.

Teuns s Martinem svůj 20vteřinový náskok udrželi a rozdali si to o vítězství.

Do posledních metrů vjížděl na prvním místě Teuns. V hodně technickém dojezdu se ho poté pokusil Martin zaskočit, dostal se před něj na první místo, ale jen na chvíli.



Teuns pak prokázal rychlejší nohy pro závěr a dojel si pro premiérové prvenství v této sezoně.

„Na podobně důležité vítězství jsem čekal skoro dva roky. Jsem moc rád, že konečně přišlo,“ usmíval se.



Na třetím místě přivedl do cíle skupinu velkých favoritů Jakob Fuglsang. Sedmý v téže skupině projel cílem i Petr Vakoč.

Od vážného zranění, které šestadvacetiletého cyklistu postihlo loni na začátku roku, je to pro Vakoče suverénně nejlepší umístění v jakémkoliv závodě, v jakékoliv etapě.

What a ride from @PetrVakoc, who after attacking 30 kilometers out, managed to remain in the main group and sprinted to a top 10 finish in Craponne-sur-Arzon.#Dauphine

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/CLyCGrOtwy