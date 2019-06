Úchylnost? Budoucnost? Virtuální prolog se může jet na Giru už za rok

Pro některé je to svým způsobem úchylnost, která by se profesionálnímu pelotonu měla vyhýbat, pro jiné směr, kterým se cyklistika v příštích letech stejně vydá.



Jedna věc je jistá.

Virtuální závodění v profesionální cyklistice už není jen zbožné přání.

Potvrdil to Mauro Vegni, šéf italského Gira, podle kterého by virtuální závodění mohlo mít na závodě premiéru už příští rok.

„Pracujeme na tom,“ přiznal Vegni. „Jen si to představte - veřejnost bude mít možnost alespoň virtuální cestou soutěžit s profesionálními cyklisty. Proč ne?“

Going with the flow! @DaniKing1 goes for the swim-bike combo in week 7 of the Prudential @RideLondon Training Plan. ‍♀️‍♀️



Read more: https://t.co/SjEpZ4maAq pic.twitter.com/WHl3yKpLll — Zwift (@GoZwift) 5. června 2019

Přesně tak, proč ne.



Organizátoři se jen snaží zážitek z Gira svým fanouškům ještě více přiblížit.

Jistě, půjde o událost pro fajnšmekry, kteří doma mají trenažer a všechno potřebné vybavení, ale odměnou jim bude nevšední zážitek. Budou se moci porovnat se svými hrdiny, na které se dívají v televizi.

S Tomem Dumoulinem, Simonem Yatesem, Chrisem Froomem nebo kýmkoliv, kdo příští rok do Itálie dorazí.

Přitáhnout mladé k cyklistice

Online byznys se v posledních letech rapidně rozjel ve fotbale.

A i v cyklistice jsou virtuální platformy čím dál oblíbenější. Tou nejznámější je Zwift, který od roku 2015 do dnešního dne vyzkoušelo na půl milionu uživatelů.

Existují už i závodní ligy, kde cyklisté pravidelně soutěží.

Je ale profesionální cyklistika připravena na tohle propojení? A zrovna na jednom z největších závodů roku - Giru d´Italia?

Zdá se, že opravdu ano. Jednání mezi organizátory závodu a samotnou společností Zwift probíhají.

Už před letošním startem si fanoušci mohli vyzkoušet virtuální trať úvodní osmikilometrové časovky v Boloni.

A byl to velký úspěch.



„A také jen malá ukázka toho, co by mohlo být možné v budoucnu,“ říká Craig Edmondson, generální ředitel společnosti Zwift. „Díky tomu mohly stovky tisíc fanoušků z celého světa zažít atmosféru úvodního prologu.“

Edmondson hovoří i o vytvoření profesionální virtuální závodní ligy. Takové počítačové World Tour.

Všechno je pochopitelně stále pouze ve fázi vývoje, na stole každopádně leží myšlenka, že už příští rok by se úvodní prolog Gira mohl jet právě v této virtuální realitě a jeho vítěz by poté v následující etapě vezl růžový dres.

Časy z virtuálního prologu by se přitom nepočítaly, šlo by jen o to, kdo vyhraje.

Vegni si od toho zároveň slibuje větší propojení s fanoušky po celém světě. „Musíme se dívat do budoucnosti. Snažíme se tímto způsobem přilákat mladé lidi k cyklistice,“ říká.

Příznivci i odpůrci

Reakce na oznámení Vegniho jsou pochopitelně rozporuplné.

Puristé trvají na tom, že obě reality by měly zůstat odděleny. Že to devalvuje dovednosti potřebné k vítězství v reálném světě, že to devalvuje nebezpečí, které musí cyklisté v každém závodu podstupovat.

„Jsem velmi, velmi, velmi proti tomuhle nápadu. Souhlasím s tím, aby tahle virtuální realita existovala a je skvělé, že si fanoušci mohou vyzkoušet stejnou trať, jakou jezdí profesionálové, spoustu lidí to k cyklistice může přivést. Ale profesionální cyklistika je sport se vším všudy. Není jen o wattech, které dokáže člověk vyvinout doma v obýváku,“ má jasno Chad Haga, vítěz poslední etapy letošního Gira.

Zwift gaat nu écht aan het rollen maar renners zijn verdeeld over Giro-plannen voor ‘virtuele’ proloog https://t.co/MYSlw6N4wC pic.twitter.com/LqbBZtTWfR — Sportwereld.be (@sportwereld_be) 4. června 2019

Podle něj virtuální cyklistika maže rozdíly, které dělají legendy legendami.



V profesionálním balíku je spousta závodníků, kteří produkují obrovské watty výkonu, ale nedokážou je prodat na silnici. Z různých důvodů - neumí se orientovat v pelotonu, jsou špatní taktici, mají strach jezdit rychle z kopce.

Všechny tyhle rozdíly virtuální svět maže.

Jedna věc je soupeřit s někým čistě na výkon na počítači, druhá pak sjíždět nebezpečné serpentiny v dešti a mrazu.

„Když chci vyhrát, musím riskovat. To je cena, kterou jsem ochoten zaplatit. Během závodu mám často srdce až v krku, ale musím. Nejsem tak silný jako jiní kluci, ale i tak je někdy dokážu porazit. To by se na počítači nestalo,“ říká Haga.

Jiný názor má Matt White, šéf Mitcheltonu-Scott.

TEST. Na letošním Giru si aplikaci Zwift vyzkoušelo i několik profesionálů.

„Cokoliv, co našemu sportu přinese další popularitu, je dobré. Stále přesně nevíme, jak to bude vypadat, ale proč ne? Bude to jiné, přitáhne to pozornost, je to budoucnost sportu. Nebyl bych překvapen, kdyby se to objevilo za pár let na olympiádě,“ tvrdí White.

„I já jsem zastáncem myšlenky, že sport se potřebuje vyvíjet, modernizovat. To vždy podporuji,“ přidává sportovní ředitel Movistaru Eusebio Unzue.

Vždyť technologie je už nyní důležitou součástí proficyklistiky. Měřiče výkonů, GPS trackery, tréninkové softwary. To všechno jsou věci, které profesionálové každodenně používají.

Některým se to pochopitelně nelíbí a nejradši by to zrušili.

„Na druhou stranu, někdy mi přijde, že jsme uvízli někdy před 40 lety. Že se v cyklistice nic nového neděje, že jsme zabředlí v minulosti. Jakýkoliv nový projekt podporuju,“ má jasno Unzue.

A že by premiéra virtuální cyklistiky v profesionálním pelotonu měla proběhnout na Giru? Vlastně to není nic zvláštního.

Vždyť právě italská Grand Tour byla v minulosti hybatelem cyklistických změn.

Tady vznikl cyklistický prolog, horská i týmová časovka, tady se poprvé do závodu zapojila pojízdná ambulance. Giro bylo loni první Grand Tour, která začínala mimo Evropu - v Izraeli.

„Giro bylo vždy cyklistickým inovátorem. A my teď máme další nápady pro budoucnost, které snad budou stejně inovativní,“ věří Vegni.

Bude to i virtuální závodění?