Porovnání s elitou. Cyklistický tým ATT Investments pojede i Kolem Maďarska

Na začátku sezony oznámili výrazné posílení.

Po letech v zahraničí se domů vrátil Daniel Turek, z konkurenčního Elkovu-Kasper zase přišel Jakub Otruba.

Z ciziny si vyhlédli Maďara Mártona Dinu, loňského účastníka italského Gira, nebo Estonce Mihkela Räima, čtyřnásobného domácího šampiona a jezdce, který v roce 2020 absolvoval španělskou Vueltu.

„Cílem je významně postoupit v žebříčku UCI. Od této sezony proto očekáváme další výkonnostní, ale hlavně výsledkový posun,“ plánoval Petr Kaltofen, hlavní sportovní ředitel.

Posun je čeká i z hlediska závodního programu.

Letos v květnu absolvují premiéru v podobě etapového Kolem Maďarska. Závodu, na který v posledních letech míří světová špička.

Tým ATT Investments během prezentace sestavy před sezonou.

Loni se ho účastnilo jedenáct worldtourových výběrů. O triumfy bojovali sprinteři jako Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Elia Viviani či vrchař Alexej Lucenko.

Ani letos v jeho startovní listině nechybí elitní stáje. Quick-Step by měl znovu o etapová vítězství jezdit s Jakobsenem, Jayco-AlUla s Groenewegenem a UAE má zase v předběžné soupisce Mattea Trentina či George Bennetta.

Česká třetidivizní stáj se má zkrátka na co těšit.

„V sezoně to pro nás bude určitě jeden z nejdůležitějších závodů,“ říká majitel Radim Kijevský. „Je pro nás pocta, že ho pojedeme. Měli jsme velké štěstí, že nás vybrali. Je na něj přetlak a přednost dostávají týmy z první a druhé divize.“

Aktuální ročník ATT Investments zahájí sérií závodů v Chorvatsku a Řecku.

Úvodní start čeká polovinu sestavy prvního března na Umag Trophy, zbytek cyklistů se od čtvrtého března zúčastní klání Visit South Aegean Islands.

Za další sezonní cíle vedení kromě Maďarska stanovilo Český pohár, Sazka Tour (dřívější Czech Tour), rumunské Sibiu Tour, Kolem Slovenska a v případě potvrzení účasti i Kolem Rakouska či chorvatské CRO Race.

„Je těžké z nich vypíchnout nějaký další závod. Všechny pro nás mají prioritu, na všech budeme chtít uspět,“ dodává Kaltofen.

Stejně tak budou cílit i na mistrovské dresy.

Nejen na ten český a slovenský, ale i estonský a maďarský.

„Už mám mistrovský dres z cyklokrosu a horských kol,“ usmívá se Maďar Dina. „Jako poslední mi chybí ten ze silnice. Je to jeden z mých cílů. Samozřejmě dosáhnout na něj je ale mnohem těžší než na ty předchozí.“

Právě Dina by měl patřit mezi lídry na celkové pořadí. Podobnou roli by měli vykonávat Otruba, Turek a prosazovat by se mohl i dvaadvacetiletý vrchař Jan Kašpar.

Jakub Otruba během prezentace týmu ATT Investments.

„Máme mnoho zajímavých etapáků,“ těší se Kašpar. „Na ty těžší asi máme lepší lidi, ale na menších, když vyjde forma, se rád poperu o lepší umístění.“

V hromadných dojezdech by měl tým spoléhat především na dráhaře a olympionika Pavla Kelemena či Estonce Räima. Kapitánem je služebně nejstarší Jiří Petruš.

„Snažili jsme se tým dát dohromady tak, abychom měli do každé disciplíny někoho,“ říká Kijevský. „Cyklistika je samozřejmě nevyzpytatelná, ale kluci na soustředěních dělali maximum a věřím, že budou úspěšní.“

Jak natrénovali, se letos budou moci přesvědčit i v porovnání s elitou.