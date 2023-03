Potřeboval jsem změnu. Po pěti letech je Elkov Kasper bez Otruby

Pětadvacetiletý cyklista, který přichází do nejlepších závodních let, se po pěti letech rozhodl ke změně prostředí. Od nové sezony bude jednou z opor stáje ATT Investmens, pravděpodobně největšího konkurenta Elkovu v jeho úsilí o setrvání nejen na pomyslném domácím trůnu, ale i mezi předními evropskými kontinentálními třetidivizními týmy.

„Po pěti letech už to chtělo nějakou změnu. Sám jsem to tak cítil. Navíc tomu nahrál i faktor, že do Hradce mají přijít tři mladí jezdci. Bylo jasné, že někdo musí i odejít. A když je tady v Česku tým, jako je ATT, u něhož vidíte, že jde neustále nahoru a má ambice jít ještě výš, tak se mi to jevilo jako logická věc,“ uvedl dnes už bývalý borec hradecké stáje.

Otruba za sebou měl v hradecké stáji vydařené sezony a několik výrazných výsledků, k domácí špičce patří především v časovce. I proto se snažil povýšit do některého z druhodivizních týmů: „Pomýšlel jsem tedy i na nějaký tým z druhé divize, což mi ale nevyšlo a v rámci Česka se mi pak ATT jevilo jako rozumná možnost. Mám smlouvu na rok, takže když pak budou nabídky z vyšších kategorií, tak bych je vzal a určitě by mě v tom nikdo nebránil.“

Konkrétní nabídku z větších týmů neměl, i když kontakty byly. „Nic oficiálního. Vždy to bylo jen v té rovině, že se mi ozvou a do konce týdne mi dají vědět. To rozhodnutí pak pro mě nebylo až tak těžké. Lidi v mém okolí jsem trošku překvapil. Ptali se, proč jdu pryč z nejlepšího českého týmu, ale myslím, že to všichni dnes už chápou, zvlášť když se podíváme na složení tohoto týmu. Věřím, že ATT je správným směrem,“ vysvětlil.

Mezi jinými ho vábil i Ján Valach, otec jeho přítelkyně, který je sportovním ředitelem v druhodivizní stáji TotalEnergies. „Pan Valach dělá vše, co je v jeho silách, ale tým TotalEnergies měl loni opravdu hodně silný development tým a šlo z něj nahoru hodně závodníků. A tým vždy dá přednost lidem z té farmy než nějakému Čechovi, nějakému závodníkovi z východu, když to tak řeknu. To hrálo určitě také svou roli. Tady budu mít postavení určitě větší,“ míní cyklista.

V 25 letech by „postup“ potřeboval i s vyhlídkou na budoucnost. „Už loni jsem udělal, co se výkonnosti týká, veliký skok. A ukázal jsem to pak i na konci sezony, třeba na závodě Okolo Slovenska. Můj oblíbený příklad je Chris Froome, jenž vyhrál svou první Vueltu někdy v šestadvaceti letech. Tak do toho roku mám určitě velkou motivaci a budu se chtít dostat zase dál," řekl s úsměvem.

Olomoucký rodák se zároveň těší na rivalitu s hradeckým Elkovem a s bývalými parťáky: „Kluky z Elkovu samozřejmě znám, pořád se bavíme a jsme kámoši. Na českých závodech, kde budou soupeřit především tyto dva týmy, bude určitě velkou výhodou, že znám jejich taktiku a budu vědět, o co se asi budou snažit. Ale ze všeho nejvíc bude stejně záležet na nohách.“