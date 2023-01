Do sezony s posilami. Tým ATT Investments doplnili i účastníci Grand Tours

„Od této sezony očekáváme další výkonnostní, ale hlavně výsledkový posun,“ říká Petr Kaltofen, hlavní sportovní ředitel kontinentální stáje. „Cílem je významně postoupit v žebříčku UCI.“

Pro splnění toho cíle jsou potřeba pravidelná umístění na čelních pozicích, nejlépe ve výše hodnocených závodech. I proto do nadcházející sezony vstupují s novými posilami.

Tým opustilo šest cyklistů, sedm vedení přivedlo. Především se zaměřilo na jezdce s bohatými zkušenostmi, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí.

Tým ATT Investments během prezentace sestavy před sezonou.

Tři z posil jsou cizinci. Tým doplnili dva Estonci - devětadvacetiletý Mihkel Räim, čtyřnásobný domácí šampion a v dresu Israel Start-Up Nation účastník Vuelty 2020, a sedmadvacetiletý Gert Kivistik.

Sestava ATT Investments pro rok 2023 Jiří Petruš, Petr Klabouch, Michal Schuran, Matúš Štoček, Tomáš Jakoubek, Jan Kašpar, Karel Camrda, Jakub Otruba, Daniel Turek, Pavel Kelemen, Filip Chýle, Mihkel Räim, Gert Kivistik, Márton Dina

Třetím je šestadvacetiletý Maďar Márton Dina, jenž si v týmu EOLO-Kometa loni zajel italské Giro.

Z českých cyklistů do týmu přestoupili osmnáctiletý Filip Chýle, jedenatřicetiletý Pavel Kelemen, devětadvacetiletý Daniel Turek a čtyřiadvacetiletý Jakub Otruba.

„Po pěti letech v Elkov-Kasper jsem chtěl změnu,“ říká Otruba. „Myslel jsem na nějaký tým z úrovně Pro, což ale nevyšlo. ATT Investments mi nabídlo výborné podmínky pro další růst, mám na mysli především kvalitní tým a velmi dobrý závodní program. Mým cílem je v sezoně se prosadit tak, abych měl šanci v dalším roce postoupit o úroveň výš.“

Právě Otruba by měl plnit roli jednoho z lídrů v etapových závodech. Cílí především na klání Kolem Polska a Slovenska, kde byl loni v dresu hradecké stáje třetí, respektive pátý.

Podobnou pozici by mohl zastávat i Dina a profilovat se do závodníka pro náročnější vícedenní závody by se měl i dvaadvacetiletý Jan Kašpar.

Jakub Otruba během prezentace týmu ATT Investments.

„Loni jsme na etapácích vyšších kategorie získali řadu dílčích úspěchů, ale na nějaký opravdu velký výsledek jsme v rámci konkurence, která se na nich sešla, myslet ještě nemohli. To se pro tuto sezonu s příchodem takových posil mění. Už máme ambice prosadit se nejen v etapách, ale i v celkovém pořadí,“ vyhlíží sportovní ředitel Jaromír Friede.

V hromadných dojezdech by měl tým spoléhat na dráhaře a olympionika Kelemena. V klasikářských terénech by se měli prosazovat Räim, Turek, Kivistik či třiadvacetiletý Matúš Štoček. Kapitánem je služebně nejstarší šestadvacetiletý Jiří Petruš.

Tým má v tuto chvíli za sebou soustředění v Česku a ve Španělsku, další společné ho čeká v únoru opět na Pyrenejském poloostrově.

Sezonu zahájí začátkem března v Chorvatsku a Řecku a podle všeho by i ta měla obsahovat kvalitnější závody.

I proto se posílení hodí.