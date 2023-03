Zbláznil se? Cyklista zastřelil kočku vzduchovkou, tým ho suspendoval

Až nyní se k celé věci Tiberi sám vyjádřil.

Prostřednictvím svého agenta Alexe Carery zaslal médiím vzkaz, ve kterém činu lituje.

„Je to ostuda. Zastřelit kočku bylo něco neuvěřitelně hloupého a nezodpovědného. Závažnost situace jsem si uvědomil až později. Nechci se omlouvat a říkat, co by kdyby, přijímám trest a důsledky mého činu,“ uvedl.

Podle jeho výpovědi zkoušel, kam až vzduchovka dostřelí. Nejprve mířil na značku zákazu parkování, pak ale uznává, že namířil na kočku.

I deeply regret my shamful actions. I did something tremendously stupid and irresponsible. I really want to apologize everyone 🙏 pic.twitter.com/ooO1JGwsE3 — Antonio Tiberi (@AntonioTiberi4) February 28, 2023

„K mému překvapení jsem ji opravdu trefil. Neměl jsem ale v úmyslu ji zabít. Myslel jsem, že ta zbraň nemůže být smrtící,“ uvedl.

Kdyby to byla jakákoliv zběhlá kočka, možná by to nikomu nevadilo. Jenže tahle patřila zmiňovanému sanmarinskému ministrovi pro cestovní ruch Federiku Amatimu, který hned zalarmoval policii.

Tiberi se okamžitě k činu přiznal, ale podle Amatiho je pokuta čtyři tisíce eur a zabavení zbraně pořád málo. Trest by měl být větší. Navrhuje vyhostit ho ze San Marina.

„Ta kočka nikoho neobtěžovala, má tříletá dcera Lucia ji zbožňovala. Přece nemůžete zabít domácího mazlíčka a odejít z toho jen s pokutou,“ čílil se politik.

O celém incidentu dlouho nikdo nevěděl, Tiberi o něm neřekl ani v týmu. Zkrátka proto, že se styděl.

„Mé chování se vůbec neslučovalo s chováním profesionálního sportovce. Znovu se veřejně omlouvám panu Amatimu a jeho rodině za citovou újmu, stejně tak obyvatelům San Marina. Opakuji, že nebylo mým úmyslem kočku zabít, byla to nehoda,“ říká teď.

Své případné výhry v sezoně prý věnuje organizaci, která se o toulavé kočky v San Marinu stará.

Otázkou je, kdy o ně vůbec bude moci bojovat.

Interview – Antonio Tiberi – Junior Men’s Individual Time Trail World Champion https://t.co/4n8r7SpZGI pic.twitter.com/4X6fNXsFdI — Cycling Shorts. (@CyclingShortsUK) September 23, 2019

Tým totiž okamžitě, co se o případu dozvěděl, jezdce na 20 dní suspendoval a sebral mu i plat.

„Chováním Antonia jsme velmi zklamaní. Všechny peníze půjdou organizaci, která se zabývá péči o zvířata. Budeme s Antoniem pracovat na tom, aby se v téhle oblasti vzdělával, aby se stal lepším člověkem,“ uvedl Trek.

Mimochodem, Tiberi je juniorským mistrem světa v časovce a tuto sezonu zahájil skvělými výsledky – dojel osmý na Tour Down Under a sedmý na UAE Tour.

Na další kvalitní výsledky si bude muset minimálně tři týdny počkat.

Tak snad se poučí...