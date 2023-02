Zářící Voborníková: Pro mě je pořád neuvěřitelné, co se tady dneska stalo

Znovu jste si výrazně vylepšila nejlepší výsledek kariéry. A navíc vás jen čtyři sekundy dělily od rozšířeného pódia pro prvních šest žen.

To mě vůbec nebolí, pro mě je i to sedmé místo naprosto nádherné. Absolutně bych si nepředstavila, že jsem toho schopná dosáhnout. Zvlášť tady na mistrovství světa.

Po 18. místě ve sprintu jste si vyčinila za netrefený poslední terč v závodě. Tentokrát se tedy za poslední ránu a vyčištěné stojky naopak pochválíte, ne?

Jo, dneska můžu říct, že jak při první, tak při druhé stojce jsem se před poslední ránou pokaždé trochu zastavila a chtěla se tím vyvarovat chyby. A povedlo se. Přitom dnes jsem byla ráda i za to, že jsem terče vůbec nějak viděla, takže jsem se hlavně soustředila, abych je co nejlíp rozeznala.

Mlha byla opět velmi omezujícím faktorem?

Při stojkách pomáhalo, že terč je přece jen trochu větší a vidíte ho lépe. Zato předtím při položkách vleže (obě za 1) jsem střílela téměř stereotypně. Prostě najela jsem na terč, vystřelila a doufala. Bylo to fakt náročné. Jednou jsem musela dokonce zvednout hlavu, abych věděla, který terč mi spadnul a který ne a na který mám tedy dál střílet.

Zleva Markéta Davidová a Tereza Voborníková na střelnici při položce vstoje.

Přestože jste dvojnásobnou juniorskou mistryní světa, ze závodů žen ještě tolik zkušeností nemáte. Co se honí takové mladé závodnici hlavou při závěrečné střelbě, kde je v sázce dokonce i páté místo?

Ani jsem nevěděla, že jsem ve skupince o páté místo. Snažila jsem se jen o jediné, trefit ty terče. Věděla jsem, že i za mnou jsou holky hodně těsně nasázené a že tedy musím bojovat opravdu o každou pozici. Teď mám radost, že jsem tu stojku zvládla takhle dobře. V hlavě se mi honilo jen: Odstřílej to, ať jsi zase co nejdříve na trati.

Dvanáctý nejlepší běžecký čas naznačuje, že také běžecky jste v Oberhofu stále silnější.

I z toho jsem dnes překvapená, protože v prvním kole se mi nejelo dobře. Ale postupem času jsem se do závodu dostala a překvapivě mi ani v posledním kole síly nedocházely. Zároveň mě v závěru závodu podržely lyže. Všechno se mi dneska sešlo.

Když najednou na trati ujíždíte velikánkám Hanně Öbergové, Perssonové, Wiererové, tak jako v závěrečném kole, co si říkáte?

Vůbec jsem nad tím nepřemýšlela. Poslední kolo vám vždycky připadá dlouhé a já si usmyslela: Jen se pokusím zůstat v té skupince, udělám pro to úplně všechno. Spíš jsem nechtěla, aby mě předjel ještě někdo zezadu. Věděla jsem, že když se v té skupince (bojující o 5. až 9. místo) udržím, mohlo by to slušně dopadnout. A že jsem některé holky ještě předjela, vlastně ani nechápu (směje se)

Čím si vysvětlujete ten obrovský výkonnostní skok od loňské sezony?

Na to nevím, co mám říct. Pro mě je pořád ještě neuvěřitelné, co se dneska stalo. Doufám, že si tenhle moc hezký pocit odnesu i do dalších závodů. Jsem ráda, že jsem formu takhle načasovala. I kdyby se mi tu žádný závod už nepovedl, tak to, co jsem si tady sama dokázala, je pro mě nad očekávání.

Na šampionát za vámi dorazili rodiče. Věděla jste, kde jsou?

Většinou naši bývají na tribuně, ale dneska stáli snad poprvé na trati, fandili mi v nejprudším kopci. Dnes už zase odjíždějí domů, takže to tady pro ně skončí.

Vnímala jste jejich povzbuzování?

Taťku vnímám vždycky, pokaždé slyším, jak na mě volá jménem, jeho hlas bezpečně poznám. Vždycky mě to nakopne.

Čekají vás v Oberhofu ještě vytrvalostní závod, ženská štafeta a takřka jistě i hromadný závod. Kolik do těch tří startů zbude sil?

To nevím. Já si letos vytyčila cíl, že bych byla strašně moc spokojená, kdyby se mi aspoň jednou v sezoně podařilo dostat se do hromaďáku. Teď k němu mám hezky nakročeno a doufám, že to klapne. Momentálně ještě nedokážu říct, jak na tom příští týden se silami budu, ale hlavně chci zůstat zdravá, protože jsem slyšela, že spousta závodnic zase s něčím marodí (například Vitozziová a Elvira Öbergová). Primárně tedy pro mě bude klíčové být zdravá, jít do těch závodů naplno jako do každého jiného - a porvat se nimi.