Tápající Davidová: V mlze jsem terče moc neviděla. Aspoň něco že mi spadlo

O čem vypovídá takové umístění?

Že střelba za pět je zbytečně moc. Ta rozhodovala nejvíc. Jenže já toho při ležce v té dnešní mlze fakt moc neviděla, jsem ráda, že mi spadlo aspoň něco. Musela jsem se pořádně koukat, co jsem vlastně trefila. Pokaždé, když jsem odjížděla z podložky, zkoumala jsem, kolik terčů mi tam zůstalo. Dokonce jsem jednu položku střílela na přeskáčku, protože jsme terče zrovna pořádně neviděla a přišel mi pod ruku jiný než ten, který byl zrovna v pořadí. Bohužel, tohle dnešní šero mi úplně nesedlo.

Rozebírali jste už před závodem, co v takové mlze dělat?

Na nástřelu to ještě vůbec nevypadalo, že až tak hustá mlha bude. Přišla teprve na start závodu. Ale máme tyhle podmínky malinko vyzkoušené z tréninků. Zvětšovala jsem rysku, abych měla víc světla v dioptru. Jenže to mě při první ležce úplně nezachránilo.

Po první položce se dvěma chybami jste upravila strategii?

Ani ne. Myslela jsem si, že ty rány byly dost nahoře, že jak jsem terče moc neviděla, tak jsem je malinko přejížděla. Ale spíš jsem se snažila soustředit, abych udělala dobrou práci na spoušti.

Řekla byste, že máte v těchto podmínkách větší problémy s viditelností než jiné závodnice?

Někdo na terče v mlze reaguje líp, někdo hůř. Já asi hůř. Jinak jsme měly všechny od začátku do konce stejné podmínky. Klukům se naopak včera při sprintu měnily mnohem víc, u nich to bylo potom i o štěstí na vítr.

KDYŽ JEŠTĚ JELA PÁTÁ. Davidová nedlouho po startu. Za ní pospíchá ve žlutém čísle vedoucí závodnice Světového poháru budoucí mistryně světa Julia Simonová.

Po pomalejším úvodním kole jste se naopak ve druhém a třetím zařadila mezi pět nejrychlejších běžkyň. Takže jste pozvolna přicházela trati na chuť?

Cítila jsem se líp než v předchozích závodech. Teď jsem koukala na analýzy a viděla, že potom jsem zase hodně ztratila v posledním kole. Ke konci závodů mi vždycky něco chybí. Ale v prostředních kolech jsem si připadala dobře. Tak doufám, že se dál budu rozjíždět. Jsem zatím taková uťáplá.

Proč?

Řekla bych, že by mi tyhle oberhofské tratě i mohly sedět, v minulosti tomu tak bylo. Akorát se na nich letos má běžecká forma nesetkala s úplným vrcholem, jak bych si představovala.

Část závodu jste v neděli absolvovala i s Terezou Voborníkovou. Vnímala jste ji poblíž sebe?

Jedno kolo jela Terka za mnou, jedno já za ní. Věděla jsem, že tam jsme spolu, protože na nás obě křičeli lidi z týmu. Ale jinak je vám v závodě asi jedno, kdo je zrovna kolem vás.

BOK PO BOKU. Zleva Markéta Davidová a Tereza Voborníková při položce vstoje.

Je před vámi náročný druhý týden šampionátu. Máte radost, že vás nyní čekají dva dny volna?

Určitě. Oberhof je fakt těžký, a ten tříkilometrový okruh, co nás ve středu čeká při vytrvalostním závodě, bude vážně obtížný. Obzvlášť, jestli bude takový pomalý sníh.

Ve středu má být teplo až 9 stupňů. Což kvalitě sněhu vůbec neprospěje.

Přitom už teď je sakra pomalý. V kombinaci se zdejšími tratěmi a třemi předchozími závody v nohách to bude moc těžké.

Jak plánujete regenerovat?

Určitě zařadíme nějakou rehabku i regenerační tréninky. Dva dny závodní pauzy jsou sice lepší než jeden, ale furt jde jen o dva dny, moc toho nevymyslíme. V pondělí pojedeme nějakou klasiku a v úterý dáme i kratší sprinty.

Předloni jste při mistrovství světa na Pokljuce po nepříliš povedeném úvodním víkendu utekla ke studiu, abyste si vyčistila hlavu. K čemu byste mohla utéct tady?

Koukám na seriály, co se zrovna naskytne. Těšíme se už na další sérii formule 1 na Netflixu. Ale taky tu mám s sebou nějaké učení. Myslím, že nudit se nebudu.

Co se učíte?

Dělám online předkurs k fyzioterapii koní. V angličtině. Až ho budu mít hotový, mohu z něj v zahraničí přejít na prezenční kurs k této problematice.