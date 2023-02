Bezchybná a šestá Davidová: Možná jsem našla takové placebo. Ale pomohlo

Oberhof (Od našeho zpravodaje) - První sprint s čistou střelbou v této sezoně si Markéta Davidová schovala na nejdůležitější akci roku. V Oberhofu zapomněla na lednové trápení s položkou vleže, vybílila při ní všech pět terčů, totéž pak provedla i vstoje, přiřítila se s nízkým startovním číslem 3 na hrudi do cíle a dlouho čekala, na co to bude stačit.