Zatím životní závod Voborníkové: Když ráno potkám Wiererovou, nosí mi to štěstí

Nikdy předtím se dvaadvacetiletá Tereza Voborníková neprobila mezi ženami ve Světovém poháru nebo na olympiádě do první dvacítky. A tentokrát tam byla. Její osmnácté místo bylo velmi milým českým překvapením ve druhý soutěžní den světového šampionátu v Oberhofu.

Opět jste předvedla výborný běh, z toho musíte mít radost.

Jo, myslím, že běžecky se mi jelo moc dobře. Taky lyže jsem měla super. Akorát z druhého kola jsem trochu nesvá, to jsem rozhodně mohla zajet ještě rychleji. Jenže současně jsem se v něm takticky vyvážela za jednou z Ukrajinek, což bylo v dnešním větru lepší než se rvát s tratí sama. Naopak v prvním kole, které jsem jela s Mari Ederovou (ta byla tou dobou se startovním číslem 1 už ve druhém okruhu), jsem Mari ukazovala, jestli by se nechtěla se mnou na chvíli v tahání tempa vystřídat, ale ona na mě vyštěkla, že ne.

Vidíte, můžete na ni v nadsázce „zažalovat“ jejímu manželovi Benjaminovi, který je šéfservismanem českého týmu.

Já jí vlastně chápala. V závodě se každý snaží za někým schovat. Nedivím se Mari, že se jí v tu chvíli nechtělo dopředu. Asi bych zareagovala stejně, protože táhnout celé kolo v tomhle větru bylo fakt nepříjemné. Tak jsem si to druhé naopak užila pro změnu v zákrytu já.

Celkově jste byla běžecky jen o pět sekund pomalejší než Markéta Davidová, což bylo ještě nedávno prakticky nemyslitelné.

Jestli to bylo takhle, mám z toho samozřejmě radost, že se mi můj běh směrem k mistrovství světa povedlo takhle vyšponovat. Až jsem sama překvapená, jak dobře se mi tady jezdí. Od lednového mistrovství Evropy se cítím běžecky vážně dobře. Tak doufám, že se mě ten pocit udrží celé mistrovství a i střelba mě podrží.

Při sprintu jste se na střelnici cítila jak?

Dneska jsem se hodně trápila na nástřelu, vítr foukal zleva a mě na základě fyzických zákonů absolutně nedávalo smysl, co mi zbraň při nacvakávání dělá. Byla jsem z toho celá nervózní. Proto mě ta čistá ležka v závodě mile překvapila, po nástřelu jsem počítala spíš se čtyřkou než s nulou.

Stejně jako před smíšenou štafetou jste tedy musela ukočírovat vlastní nervozitu?

Tentokrát to bylo jiné, na závod jsem se hodně těšila - tedy až do toho nástřelu. Ale i tak jsem si to potom na trati užila.

Kdybyste po ležce zvládla čistě i stojku, vyhřívala byste se po skončení závodu dokonce v první desítce. Vaše poslední rána však terč nezasáhla.

Což už je fakt hrozné, že poněkolikáté v sezoně jsem minula poslední ránu. Byla na třech hodinách, spouštěla jsem jí dobře a myslela, že spadne. No, nespadla. Na té zdejší střelnici není stojka za jedna ničím strašným, ale štve mě, že se dala odstřílet čistě a hned by byl můj čas o dalších 20 sekund lepší.

Jindřich Šikola, někdejší kouč Markéty Davidové, si své svěřence s oblibou dobíral, že poslední ránu nedává jen blbec.

Já bych o sobě dnes řekla, že jsem spíš kr... než blbec. (rozesměje se) Prostě bych si za tu poslední ránu nafackovala. Když vám nespadne jednou, je to neštěstí, ale když se mi to stává častěji, tak mě mrzí, že jsem se na ni nedokázala ještě víc zkoncentrovat a ten terč trefit.

Ve Světovém poháru jste byla doposud nejlépe jednadvacátá. V čem vidíte příčiny vašeho dalšího zlepšení?

To se asi musíme zeptat trenérů, jak se mi povedlo běh takhle hezky načasovat, že konečně začínám běžecky prodávat dřinu, kterou jsem celé léto podstupovala. Mám radost, že už je to jinde než před Vánoci.

Všimla jste si, kdo je ve výsledkové listině sprintu o jednu řádku pod vámi? Dorothea Wiererová.

Tak jestli jí potkám při běhání i v neděli před stíhačkou, bude to dobré.

Do stíhačky půjdete spokojená a s čistou hlavou?

Jo, já si je většinou užívám. Je to kontaktní závod a tempo se v nich většinou jede docela rozumné. Sprint vás naopak hrozně bolí.

Dopřejete si za dosavadní oberhofské výkony alespoň nějakou malou odměnu?

Pro mě je největší odměnou, že jsem stále zdravá a že se sem na mě přijeli podívat i rodiče. Hrozně dlouho jsem je neviděla.