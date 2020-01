ONLINE: Muži jedou v Ruhpoldingu sprint, o body bojuje pět Čechů

Nejdříve vyrazí na trať muž, který se zatím ve Světovém poháru drží z Čechů nejvýše, startovní číslo 9 má Michal Krčmář. Po něm následují: 22 Ondřej Moravec, 49 Jakub Štvrtecký, 81 Michal Šlesingr a 101 Tomáš Krupčík.

V sázce je stejně jako ve středečním závodě žen také účast mezi 60 nejlepšími v nedělní stíhačce a Češi doufají, že tentokrát se mezi postupujícími objeví víc než jen jedno jméno.

V Oberhofu si ve sprintu nejlépe vedl 35letý Ondřej Moravec, pro kterého bylo 11. místo nejlepším umístěním v sezoně. Vzápětí jej podpořil i 12. místem v hromadném závodě, v němž navíc Michal Krčmář dojel devátý.

„Můj běh v Oberhofu nebyl úplně dobrý, ale s výsledky jsem tam byl maximálně spokojený,“ uvedl Moravec z Ruhpodlingu pro svazový web. „Umístění kolem desítky jsou pro mě super. Pro mě to je psychická vzpruha. Vím, že když se trefím a udržím alespoň aktuální výkonnost, tak jsem schopný jezdit s těmi nejlepšími. Samozřejmě ve sprintu je to složité a o to víc v Ruhpoldingu. Na tréninku se ani nehnula větvička, bude se asi střílet hodně rychle. Rozdíly se budou dělat na trati a tam budu těžko na někoho najíždět. Ale věřím, že jsem schopný udělat dobrý výsledek.“

Zároveň se pokusí vylepšit také svoji pozici ve Světovém poháru, kde mu nyní patří 27. místo, zatímco Krčmářovi 22. Další hromadný závod, do nějž se kvalifikuje 25 nejlepších, bude na programu příští týden v Pokljuce.

Favorité sprintu jsou dnes opět v popředí startovní listiny. Jako první se vydá na trať mladý Nor Dale. Další zajímavá čísla? 13 Fillon Maillet, 14 Loginov, 18 Fourcade, 31 Desthieux, 33 T. Bö, 35 Bjontegaard, 45 Jacquelin.

V celkovém pořadí Světového poháru má Fourcade náskok třinácti bodů na Johannese Bö, který si v lednu vybírá rodičovskou přestávku. S odstupem 35 bodů následuje Francouz Desthieux a se ztrátou 45 bodů Tarjei Bö.