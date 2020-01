Rychlejší střelba, více nepřesností? Cesta, na kterou se Krčmář vydal

Uběhl týden a Michal Krčmář prožil v biatlonovém sprintu takové malé deja vu.



O 400 kilometrů severněji v neoblíbeném Oberhofu zvládl před týdnem perfektně střelbu vleže, když pak i kvůli šílenému tempu v druhém kole čtyřikrát minul při stojce.

„Cítil jsem se dobře, ale chtěl jsem jet v tom druhém kole s Francouzi, kteří měli fantasticky připravené lyže a tím jsem se vytrestal a nezvládl stojku,“ popisoval.

Nyní v Ruhpoldingu zažil víceméně to samé.

Ležku zvládl parádně, pět terčů sestřelil za 26 vteřin a na trati si počínal slušně. Jenže pak přišla střelba vestoje…

Michal Krčmář na trati sprintu v Ruhpoldingu.

V rychlosti znovu problém nebyl, opět střílel za 26 sekund, ale dvakrát minul, což je v bezvětrném Ruhpoldingu příliš.



„Jedna rána byla kalibrová, druhá byla daleko,“ komentoval to na střelnici trenér Zdeněk Vítek.

Přestože pak v posledním kole Krčmář virtuálně předstihl deset biatlonistů, na lepší než 38. místo to nestačilo.

„Je to podobné jako když v Oberhofu dáte za čtyři, s tímhle se závodit nedá. Mrzí mě to, protože dvě třetiny závodu byly dobré a pak mi nevyjde stojka, kterou nezvládnu odstřílet. Je to na prd,“ lamentoval.

Na tuhle cestu se ale dobrovolně vydal. A sám moc dobře ví, že je správná.



V rychlosti střelby se totiž vyrovnal zkušenějšímu a tradičně rychle pálícímu Ondřeji Moravcovi. V každém závodu nyní patří mezi třicítku nejrychleji pálících biatlonistů, položky zvládá průměrně za 25, 26 vteřin.

„Je to cesta, po které jsem se vydal a nebudu z ní ustupovat,“ říká.

Nepřesnosti na střelnici navzdory. Zatímco loni měl Krčmář za celou sezonu úspěšnost střelby vestoje 87 procent, nyní je to jen 80 procent.

I to je aktuálně daň za rychlejší manipulaci se zbraní.

„I já to tak vidím. Zaprvé jsem zrychlil, zadruhé je to i na trati lepší než loni, více se zmáčknu, takže se dostávám do vyšších tepů a laktátu a je těžší v tom střílet, z toho pak pramení ty chyby. Ale není to nic, co by se nemělo během sezony zlepšit. Není to omluva, ale může to být jedna z těch příčin,“ uvažuje.

V hodnocení Světového poháru je na tom Krčmář podobně jako loni. To na konci sezony obsadil 21. místo, aktuálně je dvaadvacátý.

Rozdíl je v tom, že před rokem si všechny lepší výsledky musel vystřílet.

„Zato teď dokážu jezdit i s kluky z popředí startovního pole. Není to jako loni, kdy jsem se sotva držel na gumě a čekal, kdo všechno mě předjede. A právě proto ten sport dělám, abych soupeřil s jinými,“ řekl.

Toho se Krčmář dočká ještě před nedělním stíhacím závodem v sobotní štafetě.

Prozatímní bilance Čechů?

Třinácté místo v Östersundu, pátá příčka v Hochfilzenu a osmé místo v Oberhofu.

„Je to zvláštní závod. Třeba loni se nám úplně nedařilo, ale štafety nám šly. Teď třeba Švýcarky jezdí individuální závody kolem 40. místa, ale ve dvou ze třech štafet byly na bedně. My máme vyrovnaný a silný tým, proto se už na sobotu těším,“ dodává.