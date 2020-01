ONLINE: Johannes Bö je zpět, v Pokljuce se jede vytrvalostní závod

Může ještě Johannes Bö pomýšlet na čelo Světového poháru? Kvůli očekávanému narození potomka zůstal suverénní Nor po Novém roce doma, vynechal závody v Oberhofu a Ruhpoldingu a z prvního místa průběžného pořadí klesl na sedmé.

Ovšem nyní je - už coby čerstvý otec - zpátky a připravený prohnat prvního Martina Fourcada i další biatlonisty, kteří se dostali před něj. Do vytrvalostního závodu vyběhne s číslem 17.

Ještě o půl minuty dřív startuje první z pěti Čechů, kterým je Michal Krčmář s číslem 16. Tomu se ve slovinské Pokljuce tradičně daří - pětkrát po sobě byl ve zdejším areálu nejlepším z českých biatlonistů.

„Mé poslední výsledky asi vypovídají o tom, že mám Pokljuku rád. Strávil jsem tu spoustu dní. Kdybych to spočítal, tak by to byl snad i rok z těch mých 29. I přes to všechno mi to tu neleze krkem a rád tu jezdím na soustředění i na závody,“ řekl Krčmář pro Český svaz biatlonu.

V mužské sestavě bude tentokrát chybět Jakub Štvrtecký, místo kterého se vrací Adam Václavík. Do závodu tak česká reprezentace zasáhne v tomto složení a pořadí: Michal Krčmář (číslo 16), Ondřej Moravec (21), Michal Šlesingr (41), Adam Václavík (60) a Tomáš Krupčík (100).

V Pokljuce nechybí nikdo ze špičky aktuálního pořadí Světového poháru. Jako první z kandidátů na umístění mezi nejlepšími startuje Rus Alexander Loginov (číslo 3), hned po něm vyrazí Simon Desthieux z Francie (4).

Na přelomu třetí a čtvrté desítky startovní listiny jsou naskládaní další velcí favorité: Martin Fourcade (29) a Quentin Fillon Maillet (32) z Francie a Nor Tarjei Bö (28). Ještě o chvíli déle bude na startu čekat jiný Francouz Emilien Jacquelin (44).