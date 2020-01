Nedat poslední ránu? Školácká chyba, za blbost se platí, líčil Moravec

Hodně ta poslední rána mrzí?

Tohle byla chyba juniora. Jsem tady po sedmnácté, jak jsem si spočítal, přesto jsem to nezvládl, je to strašná škoda. Mrzí mě to, ale za blbost se platí. Nedat poslední ránu… ještě jsem ji víceméně hlídal, neriskoval a nevím no.

Co se tedy stalo?

Začal jsem přemýšlet, počítat s tím, že by to mohlo být dobrý. Že ten výsledek by teoreticky mohl být o poznání lepší a na to v takovou chvíli není prostor. Jsem dost starý na to, abych si podobné věci dokázal pohlídat, ale nestalo se.

Čím to?

Možná je to i tím, že jsem v podobné pozici, kdy bych měl takhle dobře rozjetý závod, dlouho nebyl. Prostě školácká chyba, kterou bych neměl dělat, ale bohužel. Na druhou stranu, to 30. místo není zas tak špatné. Jsem schopen v tom závodě najít spoustu pozitivních věcí a na těch je potřeba postavit další závody.

Třeba na pocitech na lyžích?

Dneska ta jízda alespoň za něco stála, nebylo to trápení, v posledním kole jsem neumíral. Ne že bych si to vyloženě užíval, ale mohl jsem s tím ještě bojovat, což je pro mě dobrá zpráva.

Cítíte, že vám běžecká forma oproti prosinci stoupá?

Dneska určitě. Minulý týden v Oberhofu jsem si ta dobrá umístění musel v obou závodech prostřílet. Sprint byl hodně větrný, ale já jsem si na něj věřil, i v trénincích jsem se tam s tím dobře pral a chtěl jsem to předvést v závodě, což se povedlo. I to je střípek, o který se můžu opřít. Dneska jsem se mohl opřít zase trochu o ten běh, což je dobrá zpráva.

Hlavně před nedělním stíhacím závodem.

Ta ztráta minuty a 19 vteřin není zase tak špatná. Je to víceméně co dvě a půl vteřiny další biatlonista, takže takový vlak, v tomhle je ta pozice super. Na druhou stranu, počasí bude asi podobné jako dnes, bude se dobře střílet, takže propracovat se dopředu nebude jednoduché. Furt to jsou ale čtyři položky, kde se může stát spousta věcí. Ale pozice je to dobrá, rozhodně se těším.