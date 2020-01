ONLINE: Biatlonisté běží stíhací závod. Jak si vede trojice Čechů?

Předchozí sprint se českým závodníkům příliš nevyvedl. Neprosadili se především běžecky, ale ani na střelnici to nebyla žádná sláva, když ani jeden z nich netrefil všechny terče.

Nejlepší byl nakonec Ondřej Moravec, který uzavíral třetí desítku. Český reprezentant tak dnes vystartuje s číslem 30 a počáteční ztrátou 1:20 minuty na prvního.

Stíhací závod mužů na 10 kilometrů - SP v Ruhpoldingu Podrobná online reportáž od 14.30

„Ta ztráta ale není zas tak špatná. Je to víceméně co dvě a půl vteřiny další biatlonista, takže to bude takový vlak. V tomhle je ta pozice super,“ prohlásil po sprintu.

Hned za ním vyběhne s jedenatřicítkou Jakub Štvrtecký, jehož manko na čelo činí 1:22 minuty.

České trio uzavírá Michal Krčmář, který má číslo 38 se ztrátou 1:33 minuty. Ten se pokusí napodobit svůj výkon z Ruhpoldingu z roku 2017, kdy se během stíhačky prodral z 29. místa na konečné třetí.

„Moje střelba teď není kdovíjak stabilní, není špatná, ale není excelentní. Budu střílet rychle a věřím, že i přesně,“ plánoval Krčmář před závodem.

Prvenství ze sprintu obhajuje Francouz Martin Fourcade, který v posledních týdnech prokazuje úžasnou formu. Už ve třech závodech po sobě nenašel přemožitele, k tomu se vyšvihl do čela Světového poháru, kterému vévodí o 55 bodů před svým krajanem Simonem Desthieuxem.

Fourcada bude v dnešním závodě nahánět s číslem dvě jeho týmový kolega Quentin Fillon Maillet, jenž vyběhne tři vteřiny za ním.

S trojkou poběží Němec Benedikt Doll, který má počáteční ztrátu na čelo 12 sekund. Nor Vetle Sjatstad Christiansen, jenž má číslo 4, už má ztrátu větší – 22 vteřin.

Přeruší někdo Fourcadovu sérii? A jak si povedou Češi?

Sledujte v podrobné online reportáži.