Na velký jásot to není, ale musím to brát pozitivně, říká Moravec

Předvedl jste výborný střelecký výkon. Nemrzí vás, že z toho přece jen nebyl větší posun vzhůru?

Není to na nějaký velký jásot, na druhou stranu přede mnou se prostě nechybovalo. Ta skupina před námi, kde jel i Tarjei Bö, který startoval kousek přede mnou, tak byla před námi o 30 vteřin. Dneska na to úplně nebylo, ale špatné to taky nebylo. Mám tady už potřetí za sebou čistý štít, 20 z 20, to je slušné. Musím to brát pozitivně.

Většímu posunu zamezil až 43. nejrychlejší běžecký čas.

Čekal jsem to. Lidi, co byli za mnou, tak už nejeli tak rychle, ale ti, co byli přede mnou, tak s nimi jsem nemohl jet, furt se mi vzdalovali. Vypadá to, že vydržím jeden závod a pak už to je to prostě taková nijaké. Je potřeba vždycky vložit maximum do prvního závodu a pak doufat, že přijde uragán a já se trefím, nebo nevím (smích). Ne, to je vtip. Necítil jsem se špatně, ale bylo to vyrovnané, lyže všem jely stejně. S běžeckým časem spokojený být nemůžu, ale umístění dobrý, body do masáku, který se jede příští týden taky slušné, jsem relativně spokojený.

Dá se běh ještě do mistrovství světa posunout?

No to stoprocentně. Většinou to tak mívám, že potřebuju víc trénovat a pak z toho závodit. Aspoň letos se mi to tak potvrzuje. Někdy se říká, že člověk potřebuje chytit závodní rytmus, ale já spíš bych potřeboval zase nějaký trénink, abych tělo dostal do tréninkového režimu a z toho pak závodil.

Za týden bude v Pokljuce prvním závodem ten vytrvalostní, kde je důležitá hlavně střelba. To je pro vás určitě dobrá zpráva.

Po dnešku bych řekl, že jo. Za týden to může být úplně jinak, ale myslím, že zkušený a vyzrálý jsem na to dost. Střílet umím, toho se nebojím. Musím se zkoncentrovat maximálně na daný okamžik a věřím, že jsem schopný to zopakovat, je to v mých možnostech. Jde o to dobře se připravit a nedělat zbytečné chyby.

O to větším povzbuzením ty dnešní nuly na střelnici musí být.

Osmnácté místo je slušné. Bodů je to dost, takže za mě dobrý. Posun tam je, blbé by bylo, kdybych se neposunul nikam, to by bylo hodně špatné. Směrem k Pokljuce je to stoprocentně povzbuzení.