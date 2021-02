A teď biatlonisté. Neskládám zbraně, ujišťuje Moravec. Krčmář je nabuzený

V Hochfilzenu 2017 si běžela pro stříbro z vytrvalostního závodu žen Gabriela Koukalová. A o den později na ni navázal medailí ze stejného kovu Ondřej Moravec, po strhující sekundové bitvě s Američanem Lowellem Baileyem.

Co nabídnou čeští muži tentokrát?

Vstup do sezony měli při zahajovacím vytrvalostním závodě v Kontiolahti výborný: Moravec tehdy zasáhl všechny terče a skončil pátý a Michal Krčmář s jednou chybou jedenáctý.

Při dalším souboji v této nejdelší a nejklasičtější disciplíně, který zažila lednová Anterselva, už naopak Krčmář kvůli covidovému výpadku na startu chyběl a Moravec doběhl třiatřicátý.

Šestatřicetiletý český veterán i v průběhu šampionátu na Pokljuce přemýšlí, proč měl tak povedený vstup do sezony (v Kontiolahti byl ještě 10. ve sprintu), ale pak se jeho forma rychle vytrácela.

„Léto jsem neměl kdovíjak dobré, ale od půlky listopadu jsem si připadal, že jsem nahoře, a najednou to šlo,“ popisuje Moravec. „Jenže od třetího kola svěťáku v Hochfilzenu se to zase zlomilo a od té doby se hledám. Myslím, že v Kontiolahti jsem měl mnohem líp nastavenou hlavu. Ne že bych teď byl v nějaké depresi, ale rozhodně to není ideální. Situaci ovlivňují i okolnosti, o kterých se ani nechci zmiňovat.“

MEDAILOVÁ VZPOMÍNKA. Tři nejlepší biatlonisté z vytrvalostního závodu na MS v Hochfilzenu 2017. Zleva stříbrný Ondřej Moravec, mistr světa Lowell Bailey a bronzový Martin Fourcade.

Vypráví, že jeho psychiku narušily rovněž lednové události, kdy nákaza covidem doslova rozbombardovala český mužský tým a obava z ní každého zasáhla.

Čísla a fakta před vytrvalostním závodem mužů Startovní čísla - favorité a Češi:

5 Jacquelin (Fr.)

7 T. Bö (Nor.)

9 Ponsilouma (Švéd.)

12 Loginov (Rus.)

15 Fillon Maillet (Fr.)

19 Eder (Rak.)

21 Dale (Nor.)

23 Desthieux (Fr.)

25 Samuelsson (Švéd.)’

28 T. Bö (Nor.)

29 ŠTVRTECKÝ (ČR)

30 Fak (Slovin.)

32 Hofer (It.)

36 Claude (Fr.)

39 KRČMÁŘ (ČR)

61 Peiffer (Něm.)

66 Lägreid (Nor.)

69 MORAVEC (ČR)

100 ŽEMLIČKA (ČR) SP ve vytrvalostním závodě - průběžné pořadí:

1. Lägreid (Nor.) 114

2. Loginov (Rus.) 91

3. Fillon Maillet (Fr.) 91

4. J. Bö (Nor.) 85

5. Hofer (It.) 64

6. Bjöntegard (Nor.) 60

13. MORAVEC (ČR) 48

25. KRČMÁŘ (ČR) 30 Jak to bylo loni - MS 2020, vytrvalostní závod:

1. Fourcade (Fr.)

49:43,1 (1)

2. J. Bö (Nor.)

+57,0 (2)

3. Landertinger (Rak.)

+1:22,1 (1)

4. Fak (Slovin.)

+1:30,2 (1)

5. Weger (Švýc.)

+2:25,5 (2)

6. T. Bö (Nor.)

+2:33,6 (3)

16. MORAVEC (ČR)

+4:07,0 (3)

23. KRČMÁŘ (ČR)

+4:35,2 (3)

„Snažíte se takové věci vyfiltrovat z mysli, ale furt v ní jsou. Bylo to pro mě něco nového, neznámého a asi s tím neumím dobře pracovat.“

Na mistrovství na Pokljuce dojel 55. ve sprintu a 46. ve stíhačce.

„V té jsem si aspoň trochu zazávodil, když to řeknu s nadsázkou. Pohyboval jsem se s lidmi, se kterými jsem aspoň mohl jet, tvořit závod, předjíždět. Ale spíš je to zatím trápení než závodění.“

Vytrvalostní závod na 20 kilometrů ve středu absolvuje na vrcholné akci naposledy, po sezoně končí. Na mistrovství světa v Novém Městě 2013 v něm byl čtvrtý, v Kontiolahti 2015 bronzový, v Hochfilzenu 2017 stříbrný.

„Je to závod, ke kterému se musíte tak nějak propracovat, ačkoliv já ho měl rád, i když jsem byl mladý,“ říká. „Teď je pro mě úspěch v něm asi pravděpodobnější než v jiných disciplínách.“

I v debatách s koučem Ondřejem Rybářem na hotelu rozebíral, co udělat na Pokljuce pro to, aby se zase rozjel k lepším výsledkům.

„Chci jít do dvacky s maximálně čistou hlavou a zkoncentrovat se na střelnici. To je alfa a omega všeho. Byl bych špatný závodník, kdybych tvrdil, že to nepůjde, to bych tady už vůbec nemusel být. Takže neskládám zbraně. Pořád je o co bojovat.“

Rovněž Michal Krčmář se může pochlubit sbírkou hodnotných umístění ve vytrvalostních závodech na vrcholných akcích: pátý v Oslu 2016, šestý v Hochfilzenu 2017, sedmý v Pchjongčchangu 2018.

Po léčbě covidu mile překvapil na úvod pokljuckého šampionátu 11. místem ve sprintu, v následné stíhačce však pokazil střelbu a po 22. místě byl na sebe pořádně rozzlobený.

„Prostě jsem závod na střelnici nezvládnul, předvedl jsem tam špatný výkon. Bylo to jen ve mně, v ničem jiném to nebylo. Pocit, že po sprintu mám blízko na přední příčky a že se můžu porvat o super výsledek, se mi příliš dostával do hlavy, chtěl jsem moc. A z toho chtění jsem to pokazil.“

Nyní dostane šanci na reparát. „Věřím, že jsem tu schopný podávat lepší výkony než ve stíhačce. A chci to dokázat.“

Českou sestavu doplní Jakub Štvrtecký a ve svém životním debutu na mistrovství světa dospělých Milan Žemlička.

Při hledání největších favoritů opět musíme probírat především sestavy Norska, Francie a Švédska.

Norové stále čekají na první individuální mužské zlato. Johannes Bö ovládl ve slovinském středisku vytrvalostní závod loni při Světovém poháru na nově zrenovovaných tratích pro šampionát. Z mistrovství světa v Anterselvě si před rokem vezl stříbro a druhý dojel i při otevíracím závodu aktuální sezony v Kontiolahti.

Ten tehdy ještě senzačně ovládl jeho krajan Sturma Holm Lägreid. Následně přidal ještě druhou příčku v Anterselvě, kde jej předstihl pouze Rus Alexandr Loginov. Proto je momentálně Lägreid největším kandidátem malého glóbu za disciplínu, o jehož majiteli se ve středu definitivně rozhodne.

Stejně jako v případě žen platí, že kvůli speciální pravidlům IBU pro covidovou dobu se do klasifikace pro malý glóbus započítávají jen 2 nejlepší ze 3 závodů. Po ženském klání tak došlo v úterý ke kuriózní situaci, kdy se o glóbus podělily Dorothea Wiererová a Lisa Theresa Hauserová.

Každopádně trůn světového šampiona ve vytrvalostním závodě mužů byl uprázdněn už v předstihu.

Poslední král Martin Fourcade bude jen přihlížet.