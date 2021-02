ONLINE: Biatlonisté jedou na MS štafetu. Češi byli po druhé předávce třináctí

V aktuální sezoně se Čechům povedly úvodní dvě štafety Světového poháru. V Kontiolahti skončili sedmí a v Hochfilzenu po parádním závěrečném úseku Krčmáře pátí.

V lednu se jim ale nedařilo.

Kvůli covidu v týmu lepili sestavu, jak mohli, což bylo znát. Při posledním vystoupení v Anterselvě například bylo kvarteto Žemlička, Moravec, Krupčík, Štvrtecký dojeto o kolo.

Jak si povedou tentokrát v Pokljuce?

Štafeta nyní poběží v jiném složení. V sestavě zůstávají pouze Moravec (2. úsek) a Štvrtecký (3. úsek), které doplňuje na prvním úseku Karlík a na posledním Krčmář.

Čeští trenéři se rozhodli vsadit na rychlost. I proto se do čtveřice nevešel Žemlička, který měl minule v Anterselvě z Čechů jasně nejpomalejší běh.

„Jestliže chceme ve štafetě uspět, musíme vsadit na to, že potřebujeme s ostatními držet krok v běhu. Tak jsem dal do sestavy čtyři nejrychlejší kluky, co tu máme,“ vysvětloval trenér mužů Ondřej Rybář.

Jaké mají ambice? „Nechceme bojovat jen o 10. nebo 15. místo,“ dodal kouč.

Podle papírových předpokladů by se o titul měly utkat dvě biatlonové velmoci. Norové a Francouzi.

Za první jmenované jedou Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Bö a Vetle Sjaastad Christiansen. Za Francouze Antonin Guigonnat, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux a Emilien Jacquelin.

Jak závod dopadne?

Sledujte online.