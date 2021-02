ONLINE: Na MS se jede smíšená štafeta dvojic. Češi byli v polovině sedmnáctí

Loni byla v Anterselvě smíšená štafeta ve složení Markéta Davidová, Michal Krčmář čtrnáctá. Předloni v Östersundu byli Eva Puskarčíková s Ondřejem Moravcem devátí.

Jak Češi dopadnou dnes?

Sestava se i tentokrát mění. Příležitost v Pokljuce dostávají 21letý Mikuláš Karlík a Jessica Jislová.

Proč? „Pokud bychom chtěli postavit to nejsilnější, tak by to asi byla Makula (Davidová) s Bimbem (Krčmářem) nebo Ondrou. Pro ně by ale pak byl program hrozně nabitý,“ vysvětlil trenér mužů Ondřej Rybář.

Ti totiž v Pokljuce dosud absolvovali všechna klání a o víkendu jsou ještě na programu štafety a hromadný závod. „Do masáku je potřeba jít s čistou hlavou. Bylo by zbytečné, aby si Bimbo nebo Makula zbrklostí rozhodili střelecký rytmus,“ dodal Rybář.

S tím nejsilnějším naopak vybíhají největší favorité - Norové. V jejich sestavě nechybí Johannes Bö, vedoucí závodník mužského Světového poháru, a Tiril Eckhoffová, vedoucí závodnice toho ženského.

Jejich útok na vítězství budou chtít jistě překazit silní Švédové, které reprezentují Sebastian Samuelsson a Hanna Öbergová, nebo Rakušané ve složení Simon Eder a Lisa Theresa Hauserová. Za Italy jedou Lukas Hofer a Dorothea Wiererová.

Jak závod dopadne?

Sledujte online.