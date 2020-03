Charvátová: Štěstí na hromadné závody jsem už asi letos vyčerpala

Jaké panovaly na střelci podmínky? Foukal nevyzpytatelný vítr?

Na střelnici jsem trochu bojovala, protože větrné podmínky byly obtížnější. Vítr se dost točil, delší dobu jsem nastřelovala. Nebyl to nejjednodušší závod, snažila jsem se s tím popasovat.

Jak hodnotíte svou střeleckou bilanci (2+1)?

Byly to takové specifické chyby… První a poslední rána vleže mimo terče, to může být i chyba v koncentraci a v poloze, nebo jsem příliš spěchala na poslední ránu.

Ačkoliv kvůli riziku šíření koronaviru mají diváci do Nového Města zákaz, někteří fanoušci alespoň fandili za plotem. Vnímala jste to?

Při nástřelu jsem si jich všimla. Byli bouřliví, jak čeští fanoušci umějí být. Na trati jsem se usmála a říkala si, že to jsou to ti skalní, kteří i přes zákazy dorazí a snaží se na hranici zákona něco dělat.

Bylo zvláštní slyšet fanoušky za plotem namísto na tribunách?

Je to zvláštní, jsou to bojovnější podmínky. Nejde to ale dál rozebírat, takhle to je nastavené.

Nedělní hromadný závod se odehraje bez vás. Jediná šance je, že by čtyři vaše soupeřky onemocněly. Mrzí vás to?

Myslím si, že letos jsem si štěstí už asi vyčerpala. Všechny tři masáky jsem startovala z pozice, že jsem snad ani startovat neměla. Myslím si, že si víc štěstí nemůžu přát, už je to za hranou.

Budete se účastnit sobotní štafety?

Jsme tady čtyři, tak předpokládám, že v takovém složení pojedeme.

Štafetové prokletí trestných kol už jste zlomila v Anterselvě, ne? V týmovém závodě jste na světovém šampionátu obsadily čtvrtou příčku.

Já nevím, třeba tady bude foukat. Nevím, co bude. Je to těžké. Každý závod je jiný, střelecky vždycky náročný, je to nevyzpytatelné. Udělám samozřejmě maximum.