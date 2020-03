Jak vyzrát na ticho? Atmosféru si pustím do sluchátek, smál se Krčmář

Je těžké se po mistrovství světa nabudit na poslední část Světového poháru?

S tím vůbec nemám žádný problém. Už před začátkem sezony jsem říkal, že mám trochu výhodu v tom, že mám před sebou dva vrcholy - Anterselvu a Nové Město. Takže z tohoto hlediska nemám vůbec problém. Motivaci mám, těším se.

Nekazí vám to fakt, že se závody na Vysočině pojedou bez diváků?

Byla to pro mě taková facka, že lidé nemohou přijít. V pondělí jsem cítil, jak to na mě dopadlo, že to na mě má vliv. Ale v tuto chvíli už začínám cítit, že se mi to podařilo překlopit, a věřím, že dokážu dobrého rozpoložení využít.

Jak obtížné bude dostat se bez diváků do závodního módu?

To vůbec nedokážu říct, nikdy jsem to nezažil.

Nejvíce podobné budou asi závody v americkém Presque Isle v roce 2016. Tam sice lidé mohli, ale v žádném hojném počtu nepřišli.

Ale i tam stejně bylo třeba sto lidí, kteří křičeli a fandili. Fakt nevím, co od toho čekat. Bude to chtít absolutní koncentraci. S tím do závodů půjdu, ale jaké to je, se dozvíme až při závodě.

Budete se na to snažit nějak speciálně připravit?

Říkal jsem, že si nahraju atmosféru z loňska do sluchátek a pojedu s nimi. Akorát nevím, jak by se mi to povedlo sladit na výstřely. (smích)

Budete vyzvídat od žen, které jedou den před vámi, jaké to bylo?

Holky určitě přijdou s tím, jak to probíhalo, určitě nám sdělí své pocity. Trochu nám to něco napoví. V tom máme malou výhodu. Ale myslím si, že to bude asi i těžší, než kdyby za námi burcovalo třicet tisíc lidí.

Na druhou stranu, nebudete bez diváků pod menším tlakem?

Tady v tom fakt pozitiva nejsou. Pro mě je daleko horší, že budu vnímat zvuky kolem, než kdybych vnímal atmosféru. Samozřejmě pro někoho může být Nové Město kvůli fanouškům stresující. Já jsem ale spíš ten typ, kterému to pomáhá, vyburcuje mě to a dostanu se do takového transu.

Psali vám lidé, jak se do areálu i přes zákaz dostat?

Určitě. Já jsem ještě před tréninkem dával příspěvek na sociální sítě, aby byli lidé obezřetní, aby nevymýšleli žádné velké věci. Pokud se přijdou podívat za ploty, určitě jim v tom nemůže nikdo bránit. Ať se ale nesnaží ten plot přelézt nebo se sem dostat na černo, protože tím by pořadatelům přidělali problémy. Pokuty by mohly být do výše milionů korun.

Sobotní štafeta by měla být posledním závodem v kariéře pro Michala Šlesingra. Bude z tohoto důvodu pro vás závod něčím speciální?

Nechci házet flintu do žita, sprint může být zajímavý a může se dostat i do masáku. Ale bereme to tak, že štafeta je v tuhle chvíli jeho poslední závod. Už jenom z toho důvodu mám o motivaci postaráno. Pojedu pro něj a nechám tam všechno.

Mrzí vás, že se nemůže rozloučit před fanoušky?

Mrzí. Pořádnou atmosféru by si zasloužil, protože pro český biatlon odvedl obrovské penzum práce, je sen každého sportovce se loučit před diváky.