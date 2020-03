Charvátová před sprintem: V takových podmínkách jsme letos nelyžovaly

Jak se na sprint těšíte?

Je to rozhodně letos moje nejvydařenější disciplína, ve Světovém poháru v něm figuruju na slušné příčce (23. místo), takže bych si to nechtěla úplně pokazit.

Co pro to udělat?

Záleží samozřejmě na dobré střelbě. Jsem sebejistější v tom, že mi sprint vychází, takže se na něj víc těším. Nějaký bod bych ráda připsala, ale nebudu se zlobit, když se nepovede.

Jak se vám zamlouvá trať? Sníh je na okruhu poměrně rozměklý.

Tohle jsou podmínky, na kterých jsme letos ještě nelyžovaly. Není to nic moc. Moc to nejede, člověk se boří. Věřím pořadatelům, že s tím udělají zázrak. Na víkend se má ochladit, snad se to zpevní. Tohle je trápení.

Cítíte se po světovém šampionátu unavená?

Musím říct, že se cítím hodně unavená. Až teď, jak jsem ve svěťákovém tréninku, to na mě dolehlo. Na střelnici se mi vůbec nedaří. Sezona pro mě začíná být dlouhá, za poslední roky jsem nezávodila tolik. Letos jsem objela fakt všechno.

A to vás ještě čekají závody v Kontiolahti a v Holmenkollenu.

Zabalit se na poslední trimestr pro mě bylo náročné. Cesta do Finska, Norska… Bude to dlouhé.

Čekala vás po návratu z Itálie nějaká omezení?

Vůbec, já se v podstatě nedostal do kontaktu s nikým. Jen jsem jela na trénink, nebo jsem byla doma. Ani na mou osobu nepřišla žádná výtka, že jsem byla v Itálii. Ta panika vypukla, až když jsme se vrátili, naštěstí mistrovství světa bylo ještě v dobré atmosféře a nebylo třeba to řešit.

Závody v Novém Městě se pojedou bez diváků. Jak to vnímáte?

Je to těžké. Bude to samozřejmě strašně smutná atmosféra. Spíš mi to připomíná naše soustředění v létě, kdy jsme tady po tribunách běhaly až nahoru. Tehdy jsem si uvědomila, jak jsou opravdu velké. Když se zaplní fanoušky, je to velký nábuch. Je velká škoda, že tu nemůžou být.

Jak se stavíte k tomu, že Bezpečnostní rada státu zakázala divákům jen přístup do Nového Města? Ostatních hromadných akcí se takto radikální omezení netýká.

Nevím, jestli to je spravedlivé. Aspoň v něčem jsme zase první (smích). Je to taková nešťastná událost, znám hodně lidí z okolí, kteří se opravdu těšili, dávali si lístky k Vánocům… Je to událost naší sezony, je to velká škoda. Ale biatlon to určitě zvládne, nebojím se, že pokud všichni neumřeme, že by tu fanoušci další rok nebyli.

Myslíte si, že se někteří fanoušci pokusí k trati dostat i přes zákaz?

Bude tu zvýšená bezpečnost. Běžný občan, který respektuje nařízení státu, se bude koukat v televizi. Určitě jsou takoví trochu lotři, co se zkusí trochu zviditelnit.

Je to poznat i na atmosféře ve městě?

I město mi přijde trochu vylidněné a smutné. I když nás lidé vidí, úplně nám nemávají, ani se nechtějí vyfotit. Lidí je tu opravdu málo, určitě u plotu někdo popochází, ale spíš koukají, jestli někdo kouká. Je to takové vzájemné okoukávání.

Vybaví se vám při pohledu na prázdné tribuny zastávka Světového poháru v americkém Presque Isle v roce 2016? Tam diváci směli, ale skoro žádní nepřišli.

To je zajímavý areál, je bez lidí. Ale ani Kontiolahti nemá takovou atmosféru, že by si člověk řekl, že je to super. Jsou na světě místa, kde to není o divácích. K biatlonu patří fanoušci, ale my se soustředíme na závody, bereme to, jak to je, musíme závodit do plných.