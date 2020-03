Bronzová sezona. Jsem za to ráda, je to boží, jásala po sprintu Davidová

Zatímco první kalibr vleže nespadl, ten vestoje už ano. Jak jste to prožívala?

Je to fifty fifty. Ležka mě trochu mrzí, ale snažila jsme se střílet trochu rychleji a v rytmu. Jsem ráda, že jsem se nezalekla první rány, která mi nespadla. Prostě jsem střílela dál. To se stane.

Jaké na střelnici panovaly podmínky? Byl vítr nepříjemný?

Klasické Nové Město. Nic lepšího jsme nečekaly. Bylo to normální, jen si člověk musí dát pozor. Já byla hlavně ráda, že foukalo do zad, nejhorší je, když fouká proti vám.

Jaké to bylo na trati?

Večer to zmrzlo, což je dobré. Myslím, že to pořadatelé trochu posolili, takže trať byla na to, jaká byla včera, kdy jsem si říkala, že v tom neujedu ani kilometr, dobrá.

V letošní sezoně to je pro vás už třetí individuální bronzové umístění.

Letos mám nějakou bronzovou sezonu. Jsem za to samozřejmě ráda, že to jsou medaile. Je to boží. O to víc mě mrzí, že je to před prázdnými tribunami.

Je bronz z Nového Města tím nejsmutnějším? Kvůli hrozbě koronaviru nemohli na Vysočinu dorazit žádní fanoušci.

To bych neřekla. Je to samozřejmě škoda, že tu nejsou. Opravdu nás to mrzí. Myslím, že to na kluky ještě dolehne. Sice víte, že tady nikdo nebude, ale pak tady skutečně nikdo není a je to takové zvláštní.

Jaké by to bylo, kdyby byly tribuny plné?

To je takové kdyby… Kdyby tu zase byli lidé, tak bych možná nezastřílela jedna nula. Takže to asi nechci hodnotit. Možná mi při střelbě pomohlo, že bylo ticho, člověk je pak takový víc v klidu, že na něj nikdo nekřičí. Ale celkově mě samozřejmě moc mrzí, že tu nemohli být fanoušci.

Dostávala jste vzkazy od fanoušků?

Říkali, že jim je to líto a že budou fandit u televizí. Toho si strašně vážíme, že nám chodí takové zprávy. Truchlí celá Česká republika, chodí nám spousta zpráv. Lidé říkají, že budou fandit u televizí a doufají, že to uslyšíme. Děkujeme jim za to.

Co očekáváte od sobotní štafety?

Moc rády bychom navázaly na výsledek z Anterselvy. Doufám, že se na to stihneme připravit a namotivovat. Musí se sejít spousta faktorů, byly bychom rády, kdyby nám štěstí přálo.