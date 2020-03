Závody bez diváků? Jako měřený trénink, říká Kristejn Puskarčíková

Je to zvláštní pocit závodit před prázdnými tribunami?

Je to tady dost prázdné. Je to smutné, škoda, že to zrovna takhle vyšlo.

Dá se to přirovnat k nějakému jinému závodu?

To snad asi nedokážu. Protože i když byly závody českého poháru nebo nějaký regionální závod, tak i tam bylo více fanoušků. Bude to premiéra.

Je to znát i ve městě?

Skoro nikdo tam není. Když jsou závody, tak se tam lidé většinou hemží. A teď nikdo. Je to takové, jako když jsme v létě na soustředění.

Jak vnímáte, že se na ostatní hromadné akce jako je třeba nejvyšší fotbalová soutěž fanoušci dostanou?

Mrzí mě, že to odnesl jen náš sport. Jinak se to úplně moc neřeší.

Ptají se vás známí, jak se sem dostat?

Ani úplně ne, protože to myslím bylo jasně řečeno. Takže moc dotazů nebylo.

Co na to říkají zahraniční závodnice?

Všechny jsou takové smutné. Moc jsem se teda s nikým ještě nebavila, spíš jenom čtu reakce na sociálních sítích, ale tam se už vyjádřilo hodně lidí a mrzí je to.

Jak podle vás bude závod vypadat?

Bude to takový mezinárodní měřený trénink.

Jste dobrá v měřených trénincích?

To uvidíme zítra. Samozřejmě se budeme snažit vydat ze sebe všechno, co půjde.

Dají se najít nějaká pozitiva? Třeba méně stresu?

To je pravda, stres tu takový asi nebude, bude to opravdu jako měřený trénink.

Jak jste si odpočinula po mistrovství světa? Slavily jste?

Na oslavy úplně nebyl čas a ani moc síly. Takže jsem se snažila spíš jenom tak zregenerovat a pak jsem pokračovala v tréninku. Konec konců sezona ještě pokračuje, tak nemůžeme odpočívat.

Jste unavená?

Je to takové… Jsou ještě tři zastávky Světového poháru, sezona je dlouhá, únava se už dostavuje. Ale nemyslím si, že bychom byly jediné, kdo je unavený. Musíme to ještě dobojovat.