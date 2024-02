Norové se kritizují: Nejvíce zklamali Böové. Jak velmoc (ne)oslavila stříbro

Symbolický byl už pohled na středeční odpolední trénink, který byl určen závodníkům nestartujícím ve smíšené štafetě. U norského stavu, hned vedle Čechů, se sešli pod drohledem hvězdného trenéra Siegfrieda Mazeta druhý, čtvrtý, pátý a šestý muž pořadí Světového poháru. Jmenovitě Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Christiansen, Endre Strömsheim a Sturla Holm Lägreid.

Kdekoliv jinde by po nich nadšeně sáhli.

Jenže v Norsku zůstali pro smíšenou štafetu jen těmi pod čarou.

Bratři Böové dostali v nominaci přednost.

Ale právě bratři Böové nepředvedli to, na co jejich fanoušci bývají zvyklí. „Nejvíc zklamali naši muži, hlavně Johannes,“ prohlásil také expert norské televizní společnosti NRK Ola Lunde.

Tarjei Bö na prvním úseku dobíjel dvakrát a předával třetí.

Johannes Bö dobíjel jednou vleže a potom dokonce třikrát vestoje, visela nad ním hrozba trestného kola. „Dnes na sebe nejsem zrovna pyšný,“ pronesl za cílem lídr Světového poháru.

„Na tréninku, když se vám položka nepovede, objedete si jedno krátké kolo a můžete hned střílet znovu. V závodě takovou šanci nemáte. Štafeta byl pro mě budíček na tomto šampionátu,“ zpytoval svědomí.

Před šampionátem pracoval i s psychologem, aby byl co nejlépe připraven psychicky. Přesto se nyní v norských médiích objevila kritika, že jej „dobíhají“ značné úlevy, které si dopřál v letní přípravě, kdy chtěl být co nejvíce s rodinou.

Ani běžecky totiž nebyl suverén posledních let až tak dominantní jako jindy a v posledním kole uvadal.

„Norové tentokrát ani neměli zrovna nejlepší lyže,“ všiml si český sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Johannes Bö sviští po trati během smíšené štafety na mistrovství světa.

Johannes Bö sice dosáhl nejlepšího běžeckého času na úseku, ale jen o tři sekundy před Němcem Nawrathem. Svůj úsek dokončil podobně jako bratr na třetím místě, ale norská ztráta na čelo závodu při něm narostla na 28 sekund.

„Rádi srážíme ostatní týmy k zemi, ale nedokážeme dělat pokaždé zázraky. Dobíjení nás zdržela,“ podotkl bratr Tarjei. Byť vzápětí do mikrofonu NRK na bratrovu adresu poznamenal: „Měl jsem pocit, jako by to dnes nebyl ten Johannes, kterého znám. Ve štafetách obvykle dělal minimum chyb.“

Komentátor norské televizní společnosti NRK Jann Post podotkl: „Johannes působil unaveně. Na novoměstském sněhu rozhodně nelétal.“ Mimochodem, deštivé počasí a měkkou podložku na trati označili v norské televizi za „přímo ohavné podmínky pro závod“.

I když byli v jeho poločase Norové na hraně virtuálních stupňů vítězů, Tarjei Bö v tu chvíli tvrdil: „Teď doufáme, že nás holky zachrání. Máme fantastické ženy, ty to otočí.“

Svatý grál nebude

Paradoxně největší chválu si poté vysloužila ta, která měla být největší slabinou norského kvarteta: 29letá Karoline Knottenová, letos devátá v pořadí Světového poháru. Biatlonistka, která ve slavné éře Marte Olsbuové-Röiselandové a Tiril Eckhoffové neměla šanci, aby si s norskou smíšenou štafetou na vrcholných akcích zazávodila.

Karolina Offigstad Knottenová se připravuje na střelbu během smíšené štafety.

Až teď.

„Karoline nám opět dává naději na zlato,“ oslavoval ji v průběhu přenosu smíšené štafety Jann Post, když vybílila ležku a dočasně vedla před Francií a Německem.

Také vestoje byla Knottenová bezchybná.

„Mám z ní vážně radost,“ říkal její přítel Philipp Nawrath, který předtím skvěle zvládl druhý úsek v německé štafetě.

„Můj vysněný scénář byl, aby na posledním úseku střílely Norsko a Německo o zlato,“ přiznal Nawrath, jenže německé medailové ambice odstřelila trestným kolem na třetím úseku nejzkušenější členka týmu Franziska Preussová.

Knottenová sice běžecky neodolala útoku Francouzky Braisazové-Bouchetové a Švýcarky Häckiové-Grossové, ale vedoucí ženu Světového poháru Ingrid Tandrevoldovou vyslala do závěrečného úseku na třetím místě stále v dosahu titulu.

JEĎ INGRID! Karolina Offigstad Knottenová předává své kolegyni Tandrevoldové smíšenou štafetu na druhém místě.

Julia Simonová však byla toho dne nepřemožitelná. Ani kdyby Tandrevoldová nemusela při stojce jednou dobíjet, na norské vítězství by to nestačilo.

Po pěti zlatých medailích na světových šampionátech v řadě Norsko ve smíšené štafetě přepustilo trůn konkurentům ze země galského kohouta.

„Francie byla dnes bez diskuze lepší než my. Bylo tam z naší strany příliš mnoho chyb,“ řekl Johannes Bö.

Ani v Novém Městě se tedy nenaplní sen o svatém grálu biatlonistů, tedy sedmi zlatých medailí z jediného mistrovství světa. Loni v Oberhofu byl Johannes Bö blízko, po pěti závodech měl na kontě pět zlatých, ale pak v mužské štafetě podlehli Norové Francii a v závěrečném hromadném závodě skončil bronzový.

I s kolekcí šesti zlatých by se však stále postaral o historický rekord. K útoku na ně nicméně potřebuje být v psychické i fyzické pohodě.

Poněkud hořkosladký norský pocit ze stříbra, jenž byl po závodě cítit z některých komentářů i ze slov bratrů Böových se vzápětí rozhodla rázně utnout Ingrid Tandrevoldová.

„Hodně lidí očekává, že ve štafetě vždycky dojedeme pro zlato, ale realita je taková, že je tu spousta dobrých týmů a soupeřů,“ prohlásila. „Naši kluci, Tarjei i Johannes, nám velmi pomohli, abychom mohli závodit o medaile. Kritizovat je je naprostý nesmysl. Neměli bychom mluvit o prohraném zlatu, měli bychom být naopak šťastní, že nám zůstala stříbrná medaile.“

Co by za ni dali takoví Italové, další ze spolufavoritů závodu, kteří před jeho startem mysleli na stupně vítězů.

Wiererová: Kluci, máte tolik času

V cíli skončila sestava Bionaz, Giacomel, Wiererová, Vittoziová desátá. A na trati dokonce chvíli běžela italská štafeta i za českým týmem.

Rovněž v případě squadry azzury se stali problematickou částí štafety muži. Třiadvacetiletý Didier Bionaz musel na dvě trestná kola, stejně starý Tommasso Giacomel na jedno.

„Přišel jsem po svém úseku do šatny a viděl, jak tam Didier pláče. Přitom on je pro mě jako brácha. Vidět ho v takovém stavu bylo hrozné,“ líčil Giacomel, načež se údajně i on rozplakal.

„Pak jsem Didiera objal a řekl mu: Přesto oba biatlon milujeme.“

Italka Dorothea Wiererová předávala svůj úsek štafety jen chvilku před Markétou Davidovou na čtrnáctém místě

Podobně jako u Norů se jich vzápětí zastala zkušená žena. Dorothea Wiererová do mikrofonů vyprávěla: „Jsou oba samozřejmě velmi smutní, ale jsou tak moc mladí. Mají před sebou ještě nejméně deset let na světových šampionátech. Zase budou skvělí.“

Třiatřicetiletá Wiererová už ani zdaleka tolik času nemá. Po sérii zdravotních a výkonnostních problémů v této zimě se dokonce spekulovalo o tom, že novoměstské mistrovství bude jejím posledním.

I když vábnička domácí olympiády v Miláně 2026, s biatlonovými soutěžemi v Anterselvě, kde je populární Doro doma, je pochopitelně nesmírně mocná.