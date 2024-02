Charvátovou už domácí prostředí nestresuje. Na diváky se moc těším, vzkazuje

„Je to životní posun. Když jsem bývala mladší a závodila tady, tak mě to poměrně dost stresovalo. Říkala jsem si, že lidi se na mě dívají a neměla bych to pokazit. Ale od loňského svěťáku, kdy jsem tu v jednom závodě nejela a koukala na tribuny, jsem viděla sílu diváků, že jsou tady hlavně proto, aby nás podpořili,“ uvedla Charvátová.

Jakmile půjde letos na start, vezme si do hlavy tuto myšlenku. „Přetvořila jsem si to v sobě, že je to síla, kterou od nich mohu dostat. Na diváky se tedy moc těším. Věřím, že se s tím poperu a že mi když tak pak hlavu neutrhnou,“ doplnila jednatřicetiletá závodnice.

Rodačka z Hradce Králové skončila v této sezoně nejlépe osmá ve sprintu v Ruhpoldingu. Je to zároveň nejlepší výsledek Češek této zimy. Ve Vysočina Areně by ji spolu s ostatními mohlo podpořit až 27 tisíc fanoušků.

„V minulosti jsem každou reakci tribun prožívala a vztahovala si vše, že je to mířené na mě. Teď už vím, že jsou tady, aby se podívali na biatlon a další světové závodníky. Nedá se od toho samozřejmě odstřihnout, protože to, co tady dělá ta tribuna, musí být slyšet až v Praze nebo Brně. Nejsem zastáncem toho, že to musím utlumit do pozadí. Musím si z toho vzít spíš to dobré,“ řekla.

V dějišti mistrovství světa, které se vrátilo do Česka po 11 letech, se cítí lépe o to víc, že při cestě na sportoviště míjí billboardy se svojí podobiznou. Je jednou z hlavních tváří značky lyží, na nichž závodí.

„Je to krásné. Moc se mi to líbí, připadám si, že teď mám s Vysočinou víc společného a jsem tady trošičku víc chtěná. Nikdy jsem na billboardu nebyla. Je to moc pěkné, že jsem to během kariéry dotáhla takhle daleko,“ podotkla s úsměvem Charvátová.

Příprava lyží bude na mistrovství velmi důležitá. Hlavně proto, že vedle deště panují v prvních dnech vysoké teploty.

„Doufám, že to kluci mají pod palcem. Je to přeci jen podmínka, se kterou jsme se během letošní zimy ještě nesetkali. Trochu jsme se těch nefluorových vosků obávali. Doufám ale, že od té doby, co sezona začala, uplynul nějaký čas a už jsou s výzkumem dál,“ dodala Charvátová.