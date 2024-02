Jislová: Hůlky se boří, stojí to hodně sil. Možná si je příště rozvrhnu jinak

Mikyska: Byl jsem nervózní, že nejsem nervózní Druhý úsek smíšené štafety dostal na starosti Tomáš Mikyska, který je známý tím, že si z ničeho nedělá příliš velkou hlavu. Že by ho porazila myšlenka startu na domácím MS? Ani to u něj neplatilo. „Je to závod jako závod. Nestresuju se tím. Spíš jsem byl nervózní z toho, že nejsem nervózní.“ Pokud na něj přece jen nějaká nervozita dolehla, zbavil se jí po povedené střelbě vleže, kterou zvládl bezchybně za 25 sekund. Když s bouřícími tribunami v zádech opouštěl střelnici, dopřál si i dobře viditelný spokojený úsměv. Na druhé položce už vady našel: „Mrzí mě první rána, byl jsem na terči dobře, ale vzal jsem si za spoušť a někam jsem tu ránu ucápl.“ Ovšem trápila ho především náročná trať, změklá vysokými teplotami a deštěm. „Sníh se hrozně bořil, v některým místech jsem skoro stál na místě. Kvůli tomu jsem najížděl na střelnici s mnohem vyšší tepovkou než normálně.“ Přesto může být se svým představením na úvod mistrovství spokojený. Vždyť uplynulo pouhých pět měsíců od momentu, kdy si na letním mistrovství světa v Osrblie zpřetrhal zkřížené vazy v koleni, musel na operaci a jen pomalu se dostával zpět do tréninku. „Věřil jsem, že se stihnu do Nového Města vrátit, ale bál jsem se, že se nenominuji do sestavy,“ přiznal. Už od návratu do poháru po Novém roce ukazoval, že neztratil nic ze své střelecké formy a postupně se zlepšuje i běžecky. „Na to, v jaké jsem byl situaci, je forma stoprocentní. Ale pokud bych to zranění neměl, byl bych na tom mnohem lépe. To se bohužel nedá dohnat za dva měsíce tréninku.“