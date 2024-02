Zlý sen první položky. Prostě jsem to nezvládl, omlouvám se, říkal Krčmář

Mohla za to hororová položka vleže Michala Krčmáře.

„Prostě jsem to nezvládl,“ kroutil hlavou.

Navzdory hustému dešti vytrvale zkrápějícímu tratě, se tribuny ve Vysočina Areně zaplnily 20 tisíci natěšených fanoušků. Při představování členů smíšených štafet se na ně Krčmář povzbudivě usmíval do kamery.

Za chvíli však na všechny české příznivce čekala studená sprcha. Mnohem bolestivější než ta, která na ně padala z nebe.

Plné tribuny v Novém Městě na Moravě sledují smíšenou štafetu, první závod mistrovství světa.

Nejzkušenější člen týmu nedokázal vleže ani se třemi náhradními náboji proměnit pět černých terčů v bílé. Publikum zaraženě mlčelo, když kroužil na trestném kole. Češi se po první střelbě ocitli na 24. místě a hůř na tom byli jen Japonci.

Střelecký kouč Matt Emmons se jen divil, co zapříčinilo takové střelecké selhání: „Michalovy chyby byly nahoře dole, vlevo vpravo. Což větrem určitě nebylo, ani mu moc nefoukalo.“

Na druhé položce přidal Krčmář dvě další opravy a předával na 21. místě. Tomáši Mikyskovi, Markétě Davidové a Jessice Jislové se povedlo posunout českou štafetu už jen na 14. místo, čímž jen zmírňovali bolest ztraceného závodu. Všichni doufali v mnohem víc.

Viník Krčmář nešetřil kritikou: „Totálně jsem ten závod pokazil. Musím se omluvit členům týmu, kolegům i fanouškům, kteří přišli, nebo ho sledovali u televize. Bylo to ode mě velice špatné.“

Přitom až do momentu, než začal střílet, nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít se svým představením ve štafetě obtíže.

„Nástřel měl krásný, bezproblémový. Nechápu, co se pak dělo, musíme to spolu probrat. Nemůžete nastřelovat všechny rány do středu, naprosto v pohodě a v závodě najednou za stejných podmínek střílet takhle,“ marně hledal vysvětlení kouč Emmons.

V předchozích dnech řešil Krčmář trable s ječným zrnem.

„Ale ani to nemohl být problém,“ soudil Emmons. „Na trénincích tu byl úplně v klidu. Na nástřelu taky. To by se projevilo.“

Čeští fanoušci ve Vysočina Areně

Čeští biatlonisté tak většinu štafety prožili ve společnosti Polska, Estonska či Moldavska, a také s podobně zklamanými spolufavority závodu z Itálie. Předaleko od Francouzů, Norů a Švédů, kteří si rozdělili medaile. I od překvapivě čtvrtých Švýcarů, výkonnostně skoro srovnatelným týmem.

„Něco takového ale nemůžeme mít Michalovi za zlé. To se může stát v biatlonu komukoliv,“ říkal Tomáš Mikyska.

Jessica Jislová se přidávala: „Všichni závodníci jdou na start s tím, že dají dvě nuly a bude to krásný závod. Kdyby to ale bylo tak jednoduché, biatlon by byl dost nudný. Nikdo nedělá chyby naschvál.“