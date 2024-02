Když teplý déšť žere sníh. V Novém Městě mohou být z biatlonistů vodníci

„Plus deset a silný vítr. Pro biatlon vážně ideální podmínky,“ s notnou dávkou ironie pronese šéf organizačního výboru Jiří Hamza.

A aby toho nebylo málo...

„Ve středu odpoledne má čtyři hodiny v kuse pršet. I v době závodu.“

Vydatná obleva je poprvé zaskočila začátkem týdne. „Měli jsme předtím vše připravené a najednou nám za jedinou noc odpršelo a odtálo 20 centimetrů sněhu,“ líčí Hamza.

I proto jsou schůze organizačního výboru poslední dobou hlučnější a finišující přípravy hektičtější.

„Už předtím jsem měl dost vrásek. Tak aspoň nebudou poznat ty, co mi teď přibyly,“ říká ředitel závodu Vlastimil Jakeš.

Před startem. Pohled na stadion v Novém Městě na Moravě..

Aby na ně nespadly větve

V zásobnících mají nachystáno na 50 tisíc kubíků sněhu. Neobávají se, že by jim došel, i kdyby ho neustále museli na tratě doplňovat. „Jeho úprava je však obrovskou zátěží pro lidi. Tráví tu dvakrát až třikrát více času než za normálních meteorologických podmínek,“ povídá Hamza.

Speciální nákladní auta v pondělí až do půlnoci rozvážela sníh ze zásobníků na trať, načež jej uprostřed hluboké noci tři rolby rozhrnovaly a upravovaly.

Občas neví, kam se dřív vrtnout.

„Ten teplý déšť doslova žere sníh,“ uleví si Jakeš.

Během úterý k němu dorazily špatné zprávy také od trestného kola. „Podtéká nám tam voda. Jak je pod sněhem asfalt, vytvořily se na něm laguny a potůčky a sníh se začal propadat,“ zjistil.

Že by aspoň v noci klesly teploty pod bod mrazu, je nereálné. Před zahajovací smíšenou štafetou se však organizátoři pokusí trať maximálně zpevnit. „Používáme na ni jako hnojivo močovinu, ale musíme s ní šetřit, jinak přestane sníh spojovat a stane se z něj písek. To by byl průšvih,“ říká Jakeš.

Příprava na smíšenou štafetu. Jessica Jislová bude finišovat.

Pondělní oficiální trénink se kvůli silným poryvům a vichru dosahujícímu rychlosti až 90 km/h rozhodli zrušit. Nejen proto, že ze střelby by se stala dokonalá loterie, ale i kvůli bezpečí závodníků.

„Hrozilo, že v lese na ně spadnou polámané větve. Jak je tu les oslabený kůrovcem, je už docela prořezaný a každý větší vítr v něm něco shodí. Ráno jsme tam ještě nějaké nebezpečné větve osekávali,“ líčí Jakeš.

V úterý už byl trénink povolen. Jakub Štvrtecký po návratu z tratě hlásil: „Je na ní spousta nafoukaného jehličí ze stromů. Ale naštěstí to nejsou šutry jako v Oberhofu.“

Také Lucie Charvátová si na sněhové podmínky na okruhu obtížně zvykala: „Při soustředění v Anterselvě jsme měli tvrdou, relativně rychlou trať. Zato tady jsem si na tréninku pomyslela, jestli vůbec umím lyžovat. Je to klasický jarní sníh, začíná být hodně hluboký, až mám promáchané lyžáky.“

Rozhoduje zdravý rozum

Největší favorit. Johannes Thingnes Bö při tréninku

Kvůli hrozbě, že také středa má být velmi větrná, zvažovali Jakeš a spol., že smíšenou štafetu přeloží až na čtvrtek, po debatě s činovníky IBU ji však ponechali v původním termínu.

K jejich verdiktu přispěla předpověď, podle které má vítr po čtvrté hodině odpolední slábnout, tedy ještě před startem štafety.

Přesto musí být organizátoři připraveni i na variantu, že závod nebude možné uspořádat. Pravidla sice jasně vymezují, že se nesmí startovat v teplotách pod minus 18 stupňů, zato v souvislosti se silou větru v nich limitní hranice stanovena není.

„Řeší se to potom tak nějak zdravým rozumem, aby bylo vše bezpečné a fér,“ tvrdí Jakeš.

Na vrcholné akci (ZOH, MS) se naposledy rušil start v Pchjongčchangu 2018, kdy se vytrvalostní závod žen odjel kvůli silnému větru o den později.

O čtyři roky dříve v Soči 2014 pro změnu odložila hustá mlha hromadný závod mužů.

A při Světovém poháru v Canmore 2019 bez náhrady zrušili sprinty kvůli mrazu minus 23.

K nejkurióznější příčině rušení závodů však došlo v závěrečný den pohárového finále v Chanty Mansijsku 2016. Tehdy se na střelnici zřítil obrovský kovový stožár s umělým osvětlením a zcela ji zatarasil.

Za hustého vytrvalého deště se naopak závodilo v Le Grand-Bornand 2019, závodníci za cílem doslova ždímali kombinézy.

Davidová si čistila hlavu

„Nejhorší je, pokud zmoknete na nástřelu a pak promoklí čekáte na start,“ říká Štvrtecký. „Klíčové je udržet se co nejdéle v suchu. Při závodě je pak už víceméně jedno, když na vás celou dobu padá voda.“

Každopádně, jak připomíná Michal Krčmář: „Jsme venkovní zimní sport a s výkyvy počasí musíme počítat. Musíme umět zajet jak při minus osmnácti, tak při plus deseti.“

Mistryně světa z roku 2021. Markéta Davidová při tréninku.

Ve středu má Krčmář ve Vysočina Areně rozběhnout českou smíšenou štafetu. S Markétou Davidovou v ní budou nejzkušenějšími členy českého kvarteta.

Zatímco on se v posledních týdnech dostával z fyzické slabosti, která jej v lednu skolila, Davidová se zaměřila na zlepšení své psychiky: „Při kempu v Anterselvě jsem hodně trénovala střelbu. A když jsme se vrátili, stihla jsem se projet na koni, abych si vyčistila hlavu.“

Pevné nervy bude před bouřícím novoměstským kotlem potřebovat, déšť nedéšť.