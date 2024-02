OBRAZEM: Déšť, plné tribuny, zlato Francie i české zklamání. Jak začalo MS v biatlonu

Mistrovství světa v biatlonu se po jedenácti letech vrátilo do Nového Města na Moravě. Počasí zatím šampionátu příliš nepřeje, navzdory dešti však na první závod, smíšenou štafetu, přišlo do Vysočina Areny přes dvacet tisíc fanoušků. Bouřlivá atmosféra hnala biatlonové hvězdy bojující o medaile i českou čtveřici, která se po nepovedeném výkonu umístila na čtrnácté pozici. Jak to na místě vypadalo? Podívejte se na nejzajímavější snímky z úvodu mistrovství.