Krčmář: Už jsem to zase trochu já. Po štafetě jsem byl se sebedůvěrou dole

Po trestném kole ve štafetě jste se tentokrát uklidnil, že s vaší střelbou to není až tak zlé?

Nenazval bych to uklidněním. Už večer po štafetě, když jsme se bavili s trenéry, jsem věděl, že to pro mě bude psychicky náročný. Říkám na rovinu, že po té středě jsem byl se sebedůvěrou dole. Věděl jsem, že si to budu muset ve sprintu extrémně odpracovat na každém pohybu a na spoušti, na každém výdechu i nádechu při střelbě. Takže teď možná cítím na jednu stranu úlevu, ale na druhou stranu jsem rád, že se to povedlo zvládnout.

Bylo něco specifického, čím jste si ve volných dnech čistil hlavu?

Asi ani ne. Spíš jsem se tak nějak dokázal dostat do toho, co tady lidé vytvářejí, do celé té skvělé atmosféry. Možná jsem jí byl ve středu až moc svázaný, možná na mě až moc dolehla. Tak jsem tentokrát své myšlení překlopil do roviny, že jsem si závod užil, a opravdu mě bavil. Jsem moc rád za to, jaké prostředí tu pro nás ti úžasní diváci stvořili.

Už vás tedy nesvazovalo?

Cítil jsem, že jsem to zase trochu já. Možná byl ten mix pro mě i v těchhle letech velké ponaučení. Říkám pořád, že každý rok zažíváte nové věci a učíte se něco nového. Asi to tak mělo být. Ovšem hořkost ze štafety ve mně bude dlouho, jde o týmový závod a pokud ho pokazíte, leží to ve vás.

Nejen diváci jsou zde skvělí, spoustu práce a úsilí organizátorů vyžaduje i trať. Jak se vám po ní běhalo?

Myslím, že běžecky jsem na tom byl slušně (18. čas).

Michal Krčmář při střelbě na MS sprintu v Novém Městě

A z pohledu lyží?

Teď to nebude vůbec vymlouvání, ale čisté konstatování: měl jsem na trati možnost jet s Norem i Francouzem, a ti jsou co do rychlosti lyží někde jinde, odskočení od ostatních. My jsme až o kus za nimi, seřazení v kvalitě lyží někde s Němci a Italy. Což ale opravdu není stěžování, to se prostě ve sportu občas děje. Věřím, že kluci v našem kamionu ještě vytáhnou nějaké eso z rukávu a v některém závodě poletíme na lyžích i my.

Výsledkově šlo dokonce o váš nejlepší sprint sezony. Devatenácté místo tedy berete?

Já vůbec nešel do závodu s tím, že bych přemýšlel nad umístěním. Na trati i na střelnici jsem se hlavně soustředil na každý pohyb. Zároveň jsem si ale uvědomoval, že sprint je obrovsky důležitý kvůli stíhačce i jako bodový vklad pro postup do masáku. Z toho pohledu 19. místo není špatné. Šampionát je rozjetý, budeme bojovat dál.

Bojoval jste do posledních metrů, ačkoliv podle výrazu ve vaší tváři vás musel závod ke konci strašně bolet.

Když jsem v posledním kole vyjel nahoru nad tubusy, už jsem nevěděl, jak se dostanu do cíle. Protože tím, jak vás lidi ženou, nenecháte v sobě na trati ani kousek sil. Je to pro nás krásné, ale zároveň náročné. Ale je super, že to takhle můžu vnímat.