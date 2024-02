Zlepší si opět náladu? Krčmář vyhlíží stíhací závod, vyrazí devatenáctý

Krčmář si po sobotním sprintu pochvaloval, že po selhání ve štafetě, si trochu zlepšil náladu. Ne, ani v něm sice zcela bezchybný výkon nepředvedl a jednou minul. Co by za to ale dal právě v týmovém závodě, v němž včetně dobíjení netrefil terč hned šestkrát?

„Nenazval bych to uklidněním,“ líčil nejzkušenější český biatlonista. „Už večer po štafetě, když jsme se bavili s trenéry, jsem věděl, že to pro mě bude psychicky náročný. Říkám na rovinu, že po té středě jsem byl se sebedůvěrou dole. Věděl jsem, že si to budu muset ve sprintu extrémně odpracovat na každém pohybu a na spoušti, na každém výdechu i nádechu při střelbě. Takže teď možná cítím na jednu stranu úlevu, ale na druhou stranu jsem rád, že se to povedlo zvládnout.“

Do dnešního stíhacího závodu se pustí jako devatenáctý muž startovního pole s počáteční ztrátou 1:53 minuty. Na první desítku má odstup rovnou minutu.

Další Češi mají počáteční ztrátu větší. Tomáš Mikyska vyráží jako 33. s mankem 2:32 minuty, Jakub Štvrtecký jako 41. Do stíhačky se kvalifikoval 58. místem ve sprintu i Jonáš Mareček. Ten však kvůli zánětu dutin nenastoupí.

S jedničkou vyráží vítěz předchozího sprintu Nor Lägreid. Už od začátku bude muset pořádně makat, vždyť jeho krajan Johannes Bö zaostává jen o čtyři sekundy.

I číslo tři veze zástupce severských biatlonových vládců. Vetle Sjaastad Christiansen už má ale manko větší – 19 sekund.

Čtvrtá pozice po sprintu patří Francouzi Ericu Perrotovi s mankem 29 sekund a pátá Švédovi Sebastianu Samuelssonovi, jenž na startovní čáře ztrácí 37 sekund.

