Když nepřeje los, lyže dřou a trenér se jen diví. O zklamání Češek po sprintu

„Poslední hodinu před odjezdem na stadion jsem byla tak nervózní, že jsem nevěděla, jestli nebudu zvracet,“ líčila Voborníková. Nakonec nervozitu dokázala před startem zkrotit a v prvním kole sprintu se hlídala, aby se nenechala příliš vyhecovat bouřícími fanoušky u trati. Na položku vleže přijela vydýchaná, uklidněná.

Jenže co to? První dvě rány šly mimo! V takřka bezvětrných podmínkách, kdy většina závodnic nulovala, najednou Voborníkové hrozilo, že vůbec nepostoupí do stíhačky.

„Vůbec nevím, čím to bylo,“ přiznala. Situaci si nedokázal vysvětlit ani střelecký kouč Matt Emmons: „Ty dvě špatné rány byly dole, což je velice zvláštní. Asi ještě nikdy jsem u ní takové rány neviděl.“

Zaváhání na úvod střelby bylo o to podivnější, že následných osm terčů už zvládla Voborníková bez problému. „Pak to bylo v pohodě, střílela fakt bezvadně,“ ujistil Emmons.

Tereza Voborníková zápolí ve sprintu na biatlonovém MS v Novém Městě na Moravě.

Možná by se dokázala se dvěma chybami propracovat výš než na 32. místo, tentokrát ji ale nepřály podmínky. Zatímco většina biatlonistek uvítala zpevněný podklad po dvou dnech bořivého sněhu, Voborníková tak nadšená nebyla.

Ještě ve čtvrtek po tréninku si totiž pochvalovala: „Mám takový bořivý sníh nejradši. Nedá se v něm dělat moc dlouhé skluzy, spíš jen ťapkat, a já ťapkám vždycky.“ Jenže přes noc se podmínky změnily.

„Byla bych radši, kdyby byl sníh hlubší,“ potvrdila Voborníková v pátek.

Její pocity z trati ale byly o dost jiné než čtyřicáté Charvátové, které vjížděla do závodu až z chvostu startovní listiny. Zatímco Voborníková říkala „Pro všechny to bylo stejné, trať se vůbec neměnila,“ její kolegyně lamentovala: „Trať byla rozšlapaná, je na prd startovat zezadu.“

Přestože organizátoři sníh prosolili a zpevnili, po čtyřiceti minutách závodu už byl špinavý od jehličí a lyže se zpomalovaly. „Na začátku se zdálo, že se mi pojede skvěle, ale lyže se zamazaly, přestaly jet a jen dřely.“

Už před startem byl Ondřej Moravec v roli televizního experta skeptický: „Los nám nepřeje,“ tušil. Ve svých skupináchm, do nichž byly nasazeny, měly Češky vysoká startovní čísla.

Česká biatlonistka Lucie Charvátová ve sprintu na MS v Novém Městě na Moravě.

Jeho obavy se naplnily. Kvůli vypětí na trati nedorazila Charvátová ke střelbě v ideálním rozpoložení. Za standardní situace přijíždí k podložce při tepech kolem 165. Zato teď? 175 tepů.

„Moje maximum v závodech bývá 178, ale to když najíždím do cílové rovinky,“ povzdechla si. „Snažila jsem se zpomalit, ale tepy vůbec neklesaly. Neměla jsem sílu střelbu udržet ani pozitivní mysl.“

Vcelku hodnotila závod jednoduše: „Už od startu byl demotivující.“

Ještě smutnější byla Jislová, která začala závod výbornou položkou, na trati ale nechávala až příliš času, a navíc se při střelbě vestoje zdržela dvěma trestnými koly. „Nejspíš jsem měla špatnou pozici, protože obě chybné rány byly do stejného místa. Štve mě to.

Česká biatlonistka Jessica Jislová ve sprintu na MS v Novém Městě na Moravě.

V neděli dostanou všechny Češky možnost svou náladu vylepšit ve stíhacím závodě. Organizátoři hlásí vyprodáno, účast by tak mohla ještě překročit pátečních 26 324 diváků.

A všichni by si přáli sledovat místo zklamaných výrazů usměvavé české obličeje.