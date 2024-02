Medaili od Čechů nečekám, můžou jen překvapit. Lesser o plínkách a debaklech

Nechybí vám závodění?

Ani v nejmenším. Chybí mi být součástí týmu, cestování s ním, hledání perfektního výkonu. Ale zakyselení a všechen ten stres? Vůbec. Někdy mi chybí střelba, držení zbraně v ruce. To si občas dopřeju doma. Trošku si zalyžuju, zastřílím, abych si připomněl ten pocit. Ale už bych nezávodil. Leda na kole.

Propadl jste cyklistice?

Když je čas a jsem ve formě. Jezdím na silničce. Jednou jsem jel závod na horských kolech, ale byla to hrůza. Dvakrát jsem se zúčastnil silničních závodů v mém okolí, to tak špatné nebylo. Na seznamu přání mám Cape Epic, ale to je hodně z říše snů. Přes zimu nemám vůbec čas trénovat.

Protože je z vás biatlonový televizní expert. Jak se cítíte v nové roli?

Je to úplně jiné. Mám méně času pro sebe, na lyže se skoro nedostanu. Ale pro mě je to velmi zajímavé. Musím přemýšlet, co bych mohl divákům říct o areálu, co je na něm zvláštního. To mě baví.

Co tedy řeknete o novoměstském areálu?

Začínám pocitem na trati. Jaká jsou stoupání, jak jsou prudká, jak snadné jsou sjezdy. Jak se liší tvrdý a hluboký sníh, jestli musím měnit techniku. Pak ke střelbě – je vítr náročný nebo jednoduchý zvládnout? V Novém Městě samozřejmě všichni mluví o fanoušcích. Ti jsou tu speciální, ale pro závodníky to už není nic nového.