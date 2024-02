Neskuteční diváci. Nechala jsem tam naprosto všechno, ujišťovala Davidová

„Za jedna by to bylo ještě docela dobré, ale za dva už je moc,“ říkala a nehledala výmluvy: „Na střelnici to byly moje chyby.“

„Když netrefila první terč, trochu jí to rozhodilo hlavu,“ všiml si střelecký kouč Matt Emmons. Sama Davidová mu později říkala: „Jo, nebyla jsem se pak schopná pořádně koncentrovat na ty ostatní rány.“

V cíli obsadila sedmnácté místo, nenavázala na loňskou šestou příčku ze sprintu v Oberhofu.

„Její rány mimo terč přitom nebyly daleko a ležka byla předtím povedená,“ hodnotil Emmons. „Markéta je teď samozřejmě trochu zklamaná, ale na druhé straně si myslím, že je tam něco, s čím můžeme pracovat. Byla dnes střelecky trošku nad průměrem z poslední doby. Do stíhačky to v žádném případě není tragické.“

Ze závodnic se dvěma chybami je Davidová ve výsledkové listině sprintu druhá nejlepší. Na trati zaznamenala čtrnáctý běžecký čas. Na rozdíl od smíšené štafety, ve které Češi promazali, jí lyže držely až do konce.

Česká biatlonistka Markéta Davidová ve sprintu na MS v Novém Městě na Moravě.

„Kola jsem měla relativně vyrovnaná,“ líčila. „Dostávat 20 sekund na kolo od Braisazové je sice hodně, ale tak to prostě je. Opravdu jsem tam nechala naprosto všechno. Jinak to ani nejde. Diváci byli neskuteční, před nimi bych si nikdy nedovolila ani na chvilku si oddechnout.“

Byla ráda, že si atmosféru hučícího novoměstského kotle vyzkoušela už ve smíšené štafetě. „Malinko jsem díky tomu věděla, do čeho jdu, i když diváci tu úžasně křičeli také v minulosti při každém svěťáku.“

Do nedělního stíhacího závodu vyběhne se ztrátou 1:41 minuty na vedoucí Simonovou, ale s relativně malou ztrátou 22 sekund na elitní desítku, kterou ve sprintu uzavírala Italka Wiererová.

„Bylo by ideální, kdybych navázala na posun z pohárových stíhaček,“ říkala. V aktuální sezoně si zatím v každém závodě v této disciplíně vylepšila pozici ze sprintu.

V prosincovém Lenzerheide skočila do top 10, když postoupila z 18. na 9. místo.

A zatím naposledy si v lednovém Ruhpoldingu polepšila dokonce ze 46. na 11. místo.

Novoměstský sprint vstoupil do historie nevídanou dominancí závodnic jedné jediné země. Čtyři Francouzky na čtyřech prvních místech!

„Závod jako z jiné planety,“ říkala Julia Simonová, nová mistryně světa.

Stříbro patří Braisazové-Bouchetové, bronz Jeanmonnotové, čtvrté místo Richardové, která si pak s nimi při francouzské hymně stoupla na stupně vítězů také, aby si ji užily pospolu jako čtyři mušketýrky.

A celý biatlonový svět žasl.

„To je masakr,“ říkala i Davidová. „Bavila jsem se s Julií Simonovou předtím, než odjížděla v lednu ze Světového poháru v Anterselvě. Říkala mi: Jedeme domů, trochu si odpočineme, pak máme mistrovství Francie a potom odcestujeme do Nového Města.“

Načež si na Vysočině uspořádaly mistrovství Francie znovu.