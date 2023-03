Osmá, spokojená i dojatá. Při ceremoniálu nám ukáplo pár slz, líčila Davidová

Dneska jste si docela zazávodila, ne?

Dneska jo. Musím říct, že když mám dobré lyže a cítím se na nich dobře, tak mě to závodění i baví.

Až na jednu položku vás musela bavit i střelba.

Určitě. Ta dvojka (dvě chyby při první stojce) mě mrzí, byla asi zbytečná. Nebo zbytečná… malinko jsem pospíchala a asi to u té střelby chtělo víc respektu. Na druhou stranu, spadlo mi tam pár kalibrů, takže takhle to je. Občas máte štěstí a občas ne.

Markéta Davidová během stíhacího závodu v Novém Městě na Moravě.

Do posledního kola jste vjížděla sedm sekund za šestým místem. Dalo se k němu dostat?

Já spíš doufala, že se udržím Denise (Herrmannové, ze střelnice vyjížděla sedmá, hned před Davidovou). Předchozí kolo nejela tak rychle na to, abych se s ní nezvládla udržet. A i první polovinu toho posledního se mi to dařilo, jenže pak mi frnkla. Má poslední kola bohužel letos nejsou taková, jaké bych si je představovala. Ale na druhou stranu, neměla jsem lehké soupeřky. Takhle to je.

Triumf ze sprintu obhájila Marte Olsbuová Röiselandová. Vy už jste během sezony říkala, že se k výhrám vrátí...

A zaslouženě. První dvě holky dneska udělaly jednu chybu na střelnici, třetí Anais (Chevalierová-Bouchetová) dala čtyři nuly. Když pak máte ještě dobrou výchozí pozici ze sprintu a zajedete takhle stíhačku, zasloužíte si to.

Před závodem jste se viděla i s velkou kamarádkou Evou Puskarčíkovou, která si do Nového Města přijela vyzvednout medaili z olympiády v Soči. Byla to pro vás motivace navíc?

Během nástřelu nám s Terkou Voborníkovou taky ukáplo pár slz, když jsme viděly, jak holky při ceremoniálu brečí. Evička tím teď dost žila, takže jsem za ni strašně ráda. Jen mě trochu mrzí, že se ve sportu pořád objevují tyhle případy, že se to musí řešit zpětně. Nejlepší by bylo, kdyby se podobné věci vůbec nestávaly. Na druhou stranu to, že se medaile předávaly zrovna tady, je docela dobrá satisfakce.

Ale vám to asi trochu narušilo tu bublinu, v níž závodník před závodem chce být, ne? I když to bylo asi příjemné vyrušení.

Určitě bylo. Bylo mi jasné, že takové ty věci, že člověk chce mít ráno klid, dělat si to po svém, to teď mít nebudu. Dopředu jsem se s tím smířila a snažila jsem se si to užívat.

Po pátečním sprintu jste naopak na sociálních sítích děkovala fanouškům, kteří se chovali slušně. Ne všichni takoví byli?

Včera se to bohužel nedařilo. Musím říct, že 98 procent lidí se tady slušně chová. Těm děkuji a těm pár, co se včera našlo… moc dobře ví, kdo to byl, tak doufám, že si to vezmou k srdci a něco s tím udělají. To chování nebylo jen ke mně, ale i k ostatním.

V neděli vás čeká smíšená štafeta. Ta klasická, nebo ve dvojicích?

Ještě nevím. Vždycky radši jezdím tu klasickou, ale rozhodnutí není na mě.