Těžké už to bylo, říkala Davidová. A šířící se covid? Imunita je oslabená

„Hlavně díky fanouškům jsme si to všichni užili. To ani jinak nešlo, když nás všude tak moc povzbuzovali,“ říkala. „Myslím, že nám lidé prominuli i některé výsledky, které nebyly úplně podle našich představ. Mohu je ujistit, že jsme tady nechali všechno, co jsme měli, a snažili jsme se jim udělat radost.“

V podání Markéty Davidové byla rozhodně nejpovedenější sobotní stíhačka, ve které se posunula z 16. místa na startu na osmé v cíli. V neděli vytáhla smíšenou štafetu na druhém úseku z 11. na 8. místo.

„Těžký to bylo,“ přiznala.

A nejen kvůli obtížným sněhovým a povětrnostním podmínkám.

„I moje nohy jsou už unavené. Měla jsem toho plné zuby,“ přiznala. „Je docela náročné, že jsme včera závodily ve čtyři odpoledne a dneska už v jedenáct. Už v devět ráno jsme vyráželi na stadion.“

STOJKA. Markéta Davidová na střelnici během smíšené štafety.

Ale jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. I pro ni byl letošní Světový pohár v domácí atmosféře generálkou na mistrovství světa v Novém Městě v příští sezoně.

„To už asi nebude až tak užívací, ale naopak vrcholnou akcí pod velkým stresem,“ podotkla. „Ačkoliv pokud diváci budou stejně skvělí jako letos, půjde nám to snad o kus líp.“

Čtyřicet sekund hrůzy

Slova chvály pěl na více než 23tisícovou nedělní návštěvu také Michal Krčmář, byť se mu smíšená štafeta vůbec nepovedla.

„Moc se mi líbí, že nás fanoušci podporují i ve chvílích, kdy se nedaří. O tom by fandovství mělo být,“ vykládal. „Když se mi dneska nepovedla ležka, měl jsem pocit, že burácejí ještě víc, aby mě podpořili.“

BYL PŘI CHUTI, ALE... Michal Krčmář se nevypořádal se střelbou.

I po třetí dobíjené ráně zůstal při jeho položce vleže jeden terč svítit černě, musel tedy na trestné kolo. Namísto očekávaného útoku na elitní šestku se odporoučel na devátou pozici.

„V tom větru na střelnici jsem se ztratil a nedokázal jsem se najít. Vítr hodně osciloval, stoupal, klesal, já cvakal (upravoval miřidla) zpátky, pak jsem je zase vracel. Buď jsem vítr špatně přečetl, nebo jsem ho řešil až moc,“ usoudil. „Přitom by to nemělo být něco, s čím si neporadím.“

Mikyska versus Rakousko. Už opět

Tomáš Mikyska se podobně jako na mistrovství světa v Oberhofu utkal na posledním úseku se štafetou Rakouska, jen s tím rozdílem, že tehdy šlo o čtvrté místo v cíli a tentokrát o sedmé. Také jeho protivník se nejmenoval Simon Eder, nýbrž Harald Lemmerer - a Mikyska si s ním poradil.

Z poslední střelby ještě vyjížděli společně.

„Nechal jsem si ho trochu před sebou, aby táhnul, ale od televizního kopce jsem za to vzal já,“ vyprávěl Mikyska. „Za tubusy mi pořád šlapal na hůlky, což mi dost vadilo. A pak už jsem se s ním neprděl, a jednoduše jsem mu to ukázal.“

ADRENALIN Z TRIBUN. Tomáš Mikyska přijíždí před nadšeným publikem do cíle sedmý.

Covid v týmech Norska i Francie

Pohárový víkend v Novém Městě se nesl i ve znamení covidu. Ten už od začátku týdne řádil v norském týmu, kvůli nemoci v tomto kole vůbec nestartovali Sturla Holm Lägreid a tři norské ženy... a před sobotní stíhačkou měli pozitivní testy i Johannes a Tarjei Böové. Přesněji: jeden z jejich antigenních testů byl pozitivní, druhý negativní.

Tým je přesto nechal závodit. Až v neděli raději Norové neriskovali a sourozence do štafet nenominovali.

„Covid protokol je už zrušený, proto byl i jejich sobotní start výhradně záležitostí rozhodnutí jejich týmu,“ vysvětloval viceprezident IBU Jiří Hamza. „Covid v dnešní podobě bude prostě patřit k našim životům stejně jako chřipka. Investovat dál na IBU do centrálního testování by bylo pro federaci vyhazováním peněz.“

V Novém Městě se covid šířil rovněž ve francouzské reprezentaci, v sobotu proto chyběl na startu Quentin Fillon-Maillet, problémy měli údajně i někteří další, proto Francouzi startovali v neděli v improvizovaných sestavách (a přesto dokázali smíšenou štafetu vyhrát).

Na poslední chvíli stáhli v neděli ze startovní listiny Dorotheu Wiererovou ještě i Italové.

„Určitě jsme ke konci sezony k onemocněním náchylnější, protože toho máme všichni plné kecky. Je to docela očistec,“ říkala Davidová. „Myslím, že některé týmy si nákazu přivezly už z mistrovství světa. Přece jen, když jsou takové spousty diváků blízko tratí, má to i své nevýhody, virů kolem vás létá víc.“

Johannes Bö: Tady se všichni musí usmívat

Diváci v Novém Městě byli každopádně největšími vítězi tohoto pohárového kola, na čemž se shodovali všichni biatlonisté, včetně toho v současnosti nejlepšího na světě.

„Fanoušci jsou tu doslova blázni do biatlonu,“ říkal Johannes Bö. „V novinářské mixzóně pomalu ani neslyším otázky, jaký je tu rachot. Tady se všichni závodníci musí usmívat, když vidí to nadšené publikum.“

Pohled ze zcela zaplněných tribun na závodníky při smíšené štafetě v Novém Městě na Moravě

Rekordem tohoto týdne bylo sobotních 27 100 diváků, celkem jich za čtyři dny dorazilo 86 tisíc.

„Jasně, všichni chceme zase vidět české medaile, ale i když teď nejsou, musím před těmi lidmi smeknout,“ říkal Jiří Hamza v roli šéfa organizačního výboru.

Tomas Macek @tomasmacek2 Češi se baví biatlonem: 27 tisíc diváků v Novém Městě v sobotu, 23,5 tisíce v neděli. "Byli úžasní," říkala i Markéta Davidová a aby jim aspoň trochu poděkovala, vyrazila k nim po štafetě se stohem podepsaných kartiček. https://t.co/qWx5rzA4qZ oblíbit odpovědět

Od 1. dubna se mají začít prodávat vstupenky na mistrovství světa.

„Nemělo by jít o žádný cenový šok,“ ujistil Hamza. „Řekli jsme si, že za jeden závod nesmí překročit ani cena té nejlepší vstupenky tisícovku. A na závody mimo víkendy by měly být lístky výrazně levnější. Pro nás je důležité, ať tady máme co nejvíc lidí.“

V roce 2012, když se chystalo Nové Město k pořádání mistrovství světa po všemi opěvovaném německém Ruhpoldingu, tehdejší předseda IBU Anders Besseberg si ulevil: „V Česku to bude katastrofa.“

Nebyla. Naopak. Byla to v únoru 2013 velkolepá oslava biatlonu.

Od té doby jsou české Světové poháry zárukou nevšedních zážitků.

„Takže teď věřím, že uspořádáme lepší mistrovství než letos Oberhof,“ pousmál se Hamza.