Davidová o odvrácené tváři popularity: Chodí mi i nenávistné zprávy

V sobotu, kdy se ženská štafeta dlouho rvala o medaili a posléze skončila čtvrtá, opět ukázala velkou sílu na trati i na střelnici.

Zato v neděli už v hromadném závodě neměla kde brát. „Od třetího kola jsem si myslela, že tam někde zemřu,“ řekla po 20. místě.

Příliš jste se vydala ve vydařené sobotní štafetě?

Také všichni ostatní v ní nechali všechno, takže na to se nemíním vymlouvat. I když je pravda, že už mně pak sil moc nezbylo, takový zápřah sedmi závodů jsem nikdy předtím neabsolvovala. Ale jsem ráda, že jsem se vymačkala do maxima právě v té ženské štafetě, kde jsme si věřily na dobrý výsledek.

Co se vám nejvíc vybaví, když se řekne Anterselva 2020?

Určitě bronz ze smíšené štafety. A ta obrovská únava. Mrzí mě, že některá umístění nebyla o trochu lepší, ale s odstupem času budu s tímhle mistrovstvím spokojená. Přestože vím, že máme co zlepšovat.

Co konkrétně?

Všechno. Jo, jdeme nahoru, ale ve všem máme pořád obrovské rezervy oproti těm na špici.

Cítíte, že pod koučem Egilem Gjellandem se ženský tým zvedá?

Jednoznačně. Jenže lidi si vždycky najdou na co nadávat. Poslední dobou mi začínají chodit hodně nenávistné zprávy.

Cože?

Různí lidé mi pořád píší. Fakt hnusně. Myslím, že tenhle národ nebude nikdy spokojený. Rovnou to mažu, neřeším je a víc se k tomu už ani nechci vyjadřovat. Ale zjišťuji, že lidi dokážou být prostě zlí.

Přece vás to nezdeptá.

Ne, vůbec. Dáme se z únavy zase do kupy a pokusíme se něco pěkného předvést při svěťáku v Novém Městě. Já samozřejmě vím, že těch fanoušků, co nám přejí, je mnohem víc. Tyhle hnusné věci většinou píší lidé, kteří nic nevědí, jen vám chtějí ublížit.

V čem vidíte největší přínos Egila Gjellanda u vašeho týmu?

Hodně nás stmelil dohromady. Já jsem na tom nebyla špatně, když jsem k Egilovi přišla, předtím jsme s Jindrou Šikolou (u týmu juniorek) odvedli kus práce. Ale Egil mě zase posunul dál ve střelbě. Pomůže vám, když na ni koukne někdo jiný, protože po dlouholeté spolupráci s jedním koučem to často chce jiný pohled.

Markéta Davidová během smíšené štafety na mistrovství světa v Anterselvě.

Střelba vám nejlíp vyšla ve dvou závodech, kdy šlo o medaile. Lépe už tedy zvládáte vypjaté chvíle?

Jo, jsem ráda, že už to není jako v lednu, kdy jsem nevěděla, co mám dělat. Sice nedávám samé nuly, ale aspoň mám představu, co na té střelnici provádím.

V závěrečném hromadném závodě jste ve 3. kole jela i s Marte Olsbuovou - Röiselandovou. Co říkáte její medailové sbírce?

Je neuvěřitelná. Absolutně nechápu, kde vzala i dnes tolik sil. Navíc jak jsem jela vedle ní, přišlo mi, že jí ty lyže zrovna moc nefrčely. Smekám klobouk před tím, co pak předvedla.