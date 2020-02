Evik to musí zkusit, musí! Jak se české ženy rvaly o medaili pro Jislovou

Servisman Vojtěch Prášil v pátečním večeru prohlásí: „Vsadím všechno, že zítra Lůca na kolo nepůjde.“

Štafetová bilance Lucie Charvátové mnohé straší, absolvovat 13 ze 14 štafet s trestným kolem není právě výstavní statistika. Přesto se českým táborem nese víra: Jednou ta temná série přece musí skončit.

A ještě jeden motiv očekávání startu ženské štafety doprovází. „Chceme medaili pro Jess,“ shodují se Puskarčíková, Davidová a Charvátová.

Ty tři už své medaile z Anterselvy mají. Teď chtějí společně jednu vybojovat také pro Jessicu Jislovou.

Tahle 25letá jablonecká dáma působí navenek docela nenápadně. Ale je to právě Jislová, kdo pro celý tým vymýšlí tematické společné večery, kdo jim cestou z hotelu pouští v autě písničky, sestavuje playlisty. Byla to ona, která se po debatě s koučem Egilem Gjellandem rozhodla vzdát se startu ve vytrvalostním závodě, jen aby byla v maximální možné síle na štafetu.

Nemá ze závodů tak pronikavé výsledky jako její kolegyně, ale bez ní by tahle parta nikdy nebyla tak moc soudržná a nabuzená.

Platí totiž: Jessica Jislová = stmelovací prvek.

„Jo, to jsem já,“ zasměje se, když jí to říkám.

A už jede. První úsek je v plném proudu, 24 ženských štafet na trati, mezi nimi i Žislova, jak hlasatel vyslovuje její jméno, když neomylně vybílí ležku.

„Jess čtvrtá,“ spokojeně hlásí šéftrenér Ondřej Rybář do vysílačky.

Stojka už tak dokonalá není. Dvě dobití a rázem 14. místo s mankem 45 sekund. „Ale jen 15 sekund za osmou,“ říká na střelnici šéf svazu Jiří Hamza.

„Má před sebou Francouzku (Simonovou), uvidíme, jak jí to poběží,“ pronese do vysílačky Zdeněk Vítek, kouč mužů, stojící u trati za stadionem.

Běží jí to náramně. Stahuje. Předbíhá soupeřky.

PRVNÍ ÚSEK. Teprve se rozdávají karty.

„Měla jsem naprosto bezkonkurenční lyže,“ ocení Jislová servismany. „I když jsem trochu ztrácela na kopci, z kopce jsem všechny zase dojela. Vůbec jsem se dneska cítila hodně dobře.“

Ze čtrnáctého místa se do předávky vytahuje na desáté. S druhým nejrychlejším posledním kolem!



„No vidíte, jak je dobrá,“ ocení Rybář.

Domácí Lisa Vittozziová posílá z prvního místa do boje Dorotheu Wiererovou. Zato Němka Karolina Horchlerová je až devatenáctá.

Český part přebírá Markéta Davidová. Její už šestý start na tomto mistrovství! Fungují nohy? Zatím ano.

V čele závodu si vychutnává rozhledy sama pro sebe Wiererová, daleko za ní supí vláček štafet bojujících na 2. až 10. místě. Na ležce se trápí Selina Gasparinová ze švýcarského týmu, černého koně sezony. Naopak Davidová se po čisté ležce vydává na trať na 4. až 5. místě s Norkou Ingrid Tandrevoldovou.

„Už jde Makula před Norku, hezky,“ říká Hamza. Rybář zklidňuje nadšení: „Ještě není čas, aby se do toho opřela, až v posledním kole.“

Wiererová předvádí drtivou rychlopalbu. Rybář do vysílačky odpočítává zdařilé rány Davidové: „První... druhá... třetí... čtvrtou minula... pátá.“

Jedinou dobíjenou ranou vyčistí poslední terč.

„Třetí místo, čtyři sekundy za druhou Polkou,“ oznamuje Rybář. Z trati se po chvíli ozve Vítek: „A čtyři vteřiny za námi jsou Džimová a pak Ruska.“

To poslední kolo fest bolí, pomyslí si česká biatlonistka. Hned se však uklidňuje: Na konci mistrovství už to musí bolet každého. Předává čtvrtá.

Wiererová jede ve své vlastní lize, předává s převahou 1:02 minuty na druhé Polky. „Italky si chtěly udělat náskok. Včera si daly špagety k večeři a vymyslely strategii,“ zlehčuje napětí Rybář.

Problémem Italek však je, že oba své trumfy už spotřebovaly. Na trati nastává na třetím úseku čas Federiky Sanfilippové - a také Lucie Charvátové.



„Deset sekund za druhou Polkou a za námi jsou tři vteřiny Norky,“ říká Rybář.

„Pořád je tam strašně moc štafet dohromady,“ pozoruje Hamza.

Dopředu letí jako roznícená saň Tiril Eckhoffová, odhodlaná zapomenout na nepovedený šampionát, předbíhá Charvátovou.

„To vše je zatím nepodstatné, podstatné bude, co vám za chvíli řekne Jiřík od dalekohledu,“ tvrdí na střelnici Rybář.

Jiří Holubec, asistent kouče žen, už je u něj nachystán na ležku Charvátové. Trne a my všichni trneme s ním. Po první chybě se česká biatlonistka vrtí na podložce. A není to chyba jediná.

„Těsné rány mimo na 1, 2, a 7 hodin,“ říká Holubec. Navíc se Charvátové na podložce rozsypaly náhradní náboje.

Má tři dobíjené rány na tři stále svítící terče. Copak půjde už zase na kolo?

Nepůjde!

Předvede nervy z oceli a zúročí páteční trénink dobíjení. „Centrové rány,“ ocení její dobíjení Holubec. Hrozba trestného kola je zažehnána. Zatím. Protože tohle byla ta lehčí položka.

„Odjíždí sedmá, 34 sekund na medaili,“ zní éterem. Co by za to dala Celia Aymonierová, její dvě trestná kola likvidují ambice Francouzek.

„Egile, zeptej se Lucky, jestli má na stojku všechny náhradní náboje,“ vyzývá Rybář vysílačkou kouče Egila Gjellanda, který je tradičně během závodu na trati. Po předchozím „sbírání tik-taku“ v podobě nábojů na podložce však Charvátové naštěstí žádný neschází.

Po zachráněné ležce si sama v duchu říká: No dobrý, tak jsem si ty nervy odbyla a stojku dám krásně, bez nervů.

Bohužel, nedá. Je to bláznivá stojka. Co bláznivá, přímo vražedná. Vedoucí Sanfilippová netrefí čtyři z pěti úvodních ran, italská pohádka drsně končí, čekají ji dvě trestní kola. A není zdaleka sama, kdo se na trestný okruh vydává.

České oči hypnotizují Charvátovou. Ta začíná katastrofálně, první rána je sedm centimetrů mimo terč.

Znovu musí na tři zbylé terče třikrát dobíjet. Znovu balancuje na samém okraji strmého útesu nad rozbouřeným biatlonovým mořem. Ale nespadne z něj dolů. „Zase jsem utekla hrobníkovi z lopaty,“ poví po závodě. Málokdo si umíme představit, pod jak ohromným psychickým tlakem musela být.

KONEČNĚ. Lucie Charvátová se vyvarovala trestného kola.

Když je i třetí dobíjená rána úspěšná, trenéři se neudrží a zařvou radostí, vztyčí pěsti. Konečně! Lucie Charvátová nemusí ve štafetě ani jednou na trestné kolo.

„Rusko i Tiril (Eckhoffová) jsou na kole, ale my ne! Lůca odjíždí šestá,“ nadšeně Rybář zahlásí.

„A přijede na předávku druhá, uvidíte,“ věští Vítek, když pozoruje energický projev Češky v porovnání se závodnicemi před ní.

„Ty vole, to jsou věci,“ uleví si Rybář.

“Lůca jde do toho, už je čtvrtá,“ pozoruje na videostěně Hamza. „Ani Tiril ji není schopná docvaknout.“

„Teď je jen čtyři sekundy za druhým místem,“ informuje Rybář. Před Charvátovou se drápe do kopce Němka Franziska Preussová, světová šampionka v singl mixu.

„Pojď do toho,“ vybízí na dálku Hamza Češku. A Charvátová letí na vlně úlevy i euforie. Preussová? Jaká Preussová? Jde před ní.

Rybář kolegům vartujícím u trati zvěstuje ze stadionu radostnou zprávu: „Vede Polsko, Lůca předává druhá, jsou tam s ní Němka a Norka.“

Charvátová vyšle na závěrečný úsek Evu Kristejn Puskarčíkovou a zřítí se na sníh. „Dlouho jsem tam jen ležela a jen hekala, fakt nahlas hekala. Vydala jsem ze sebe naprosto všechno,“ poví.



V pouhopouhých 12 sekundách se žene šest štafet na 2. až 7. místě. Skvostný závod. Polské vedení zatím hájí se 40 sekundami k dobru 40letá Magdalena Gwizdonová, nejstarší účastníce šampionátu.

„Dnes je snad všechno možné,“ vykřikuje hlasatel na stadionu.

„Evik tam má kolem sebe dobré koně,“ připomíná ve vysílačce Vítek. Dobré? To je slabé slovo. Excelentní. Jede tu výkvět Světového poháru. Marte Olsbuová-Röiselandová, norská medailová královna šampionátu. Denise Herrmannová, německý běžecký šinkanzen. A zezadu útočící Švédka Hanna Öbergová.

„Je pátá ve skupině pronásledovatelek Gwizdonové,“ sděluje Vítek.

„Jsou to proti ní fakt dost těžké kalibry,“ říká Hamza.

„Evik ztrácí kontakt, dělá se tam díra,“ odezírá Rybář z videostěny, hned však uklidňuje: „Když zastřílí pět na pět, srovná se s nima.“

Zůstane jen u přání, Puskarčíková dělá vleže jednu chybu.

„Ta rána byla na čtyřech hodinách, i když ne moc,“ sleduje dalekohledem Holubec. „Střílela pomalu, bála se.“

„Byla zadýchaná,“ usoudí Rybář.

Veteránka Gwizdonová se dle očekávání začíná propadat, je druhá, pak třetí. „Evik jede pátá, sedm sekund za Pidhrušnou,“ zmíní Rybář Ukrajinku.

DO POSLEDNÍCH SIL. Eva Kristejn Puskarčíková na čtvrtém úseku.

Davidová s Jislovou zrovna kráčí od buňky k cíli, věří, doufají. Radši ani nic neříkají. „Nechtěly jsme nic zakřiknout,“ poví Davidová.

Stojka. Vrcholí bitva o zlato. Röiselandová hájí zlatý náskok před tvrdě dotírajícím duem Öbergová, Herrmannová. Čtyřikrát je Norka úspěšná. Pak vystřelí popáté a pomyslí si: To bude chyba, strhla jsem ji. Chystá se dobíjet, ale pak pohlédne na terč: Já ho trefila.

„V tu chvíli jsem byla superšťastná.“

Öbergová si zoufá, musí na kolo, Herrmannové se třesou nohy, ale s dvojitým dobíjením krizi ustojí, i Pidhrušná jednou zdařile dobíjí.

Zato Puskarčíková? Pane jo! Famózní bezchybná položka za 24 sekund, krásně v rytmu. Kde nechala nervy? „Já nebyla nervózní,“ řekne po závodě.

Znovu se pořadí přesýpá. „Je třetí, čtyři vteřiny za Ukrajinkou, čtyři před Němkou.“

Tohle bude bolet! „Evik to musí zkusit, musí,“ křičí Rybář do vysílačky. Všichni z realizačního týmu na trati ženou ženu v české kombinéze.

Herrmannová jde rychle před ní. To se samozřejmě čekalo. „Denise není člověk, ona je mašina, dračice,“ uleví si Puskarčíková.

„Ale třeba to přepálila Pidhrušná a skape,“ doufá u cíle Charvátová. V totéž doufají také ostatní. I Puskarčíková.

Bohužel, 22letá ukrajinská matadorka Olena Pidhrušná skapat nechce. Na šampionátu v Hochfilzenu 2017 sebrala na posledním úseku štafety medaili české finišmance Gabriele Koukalové. Teď si jede pro další.

Puskarčíková je čtvrtá, díra je zjevná. Za ní se už zase žene Öbergová. Když Vítek pozoruje, jakou rychlost Švédka zařadila, pomyslí si: Ta dojede Evu za pár metrů.

Ale Puskarčíková se rve statečně. Medailová vidina se jí sice rozplývá, ale Öbergovou před sebe nepustí, ne a ne. „I když posledních 500 metrů jsem měla pocit, že nedojedu,“ přizná.

NORSKÝ TRIUMF. Marte Olsbuová Röiselandová (vlevo) se raduje z vítězství v ženské štafetě.

Je tu stadion, plné tribuny a cíl. Röiselandová slaví štafetové zlato norské a čtvrté zlato své. Herrmannová se vypořádá s Pidhrušnou. Pak přijíždí Puskarčíková. Olympijská vítězka Öbergová neměla proti ní nárok.

V cíli se Švédka zhroutí na sníh, sedí tam, pláče. Proč jen musela na to trestné kolo? Přicházejí k ní norské soupeřky Eckhoffová s Tandrevoldovou, obejmou ji, zvedají na nohy. Krásné gesto.

Česko je čtvrté. Jen 13 sekund od bronzu.

„Kdybychom to řekly před závodem, bereme to všemi deseti,“ uzná Puskarčíková. Přicházejí její kolegyně, gratulují si. Jasně, i čtvrté místo přece může být krásné. Vždyť i v éře Gabriely Koukalové se v podání ženské štafety zrodilo na mistrovství světa v českém podání pouze jednou.

„Já ale tak moc chtěla vybojovat tu medaili pro Jessiku,“ povídá finišmanka. „Mrzí mě, že jsem v sobě nevydolovala víc sil, ale už jsem v sobě vážně žádné další neměla.“

Dosáhly druhého nejlepšího běžeckého času ze všech, jen Norky byly na trati rychlejší! Prožily jednu z nejnapínavějších a nejvyrovnanějších štafet posledních let. Hrály v ní stěžejní roli. Vymačkaly se do maxima. Odtáhly české fanoušky od oběda a přitáhly je k televizím.

Mají důvod si gratulovat.

TRIO NEJLEPŠÍCH. Norsko udrželo letošní štafetovou neporazitelnost. Češky zůstaly těsně pod stupni.

„Výsledek je super, jsem jen smutná, že to není ta medaile,“ povídá Jislová. „Zasloužily bychom si ji. Pracujeme celý rok tak tvrdě. I když to asi i ostatní.“

Davidová se zasměje a zavtipkuje: „Ale my tvrději.“

Jislová souhlasí: „My tvrdějc. A letos je i celkově skvělá nálada v týmu.“

Pak vymyslí řešení svého medailového problému: „Makula mi na chvíli tu její z mix štafety půjčí, takže budu spokojená. Holky pro mě dělaly, co mohly. A já budu vždycky dělat pro ně. Jsme čtyři.“

„Jasně, jsme na to čtyři,“ odkýve Davidová.

Takže za dva týdny, při další štafetě v Novém Městě, si dají odvetu.

„No jistě,“ přitaká Davidová.