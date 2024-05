Balvín přestoupil do Číny a vyhlíží reprezentační last dance

S ukrajinským basketbalovým gigantem BC Prometej se po dvou letech rozloučil obhajobou titulu v lotyšsko-estonské lize. Od příští sezony bude český reprezentant Ondřej Balvín působit v nejvyšší čínské soutěži v týmu Shanxi Zhongyu, 217 centimetrů vysoký pivot to uvedl v podcastu Z voleje. „Aspoň poznám novou kulturu. Chtěl jsem do Asie, mimo Euroligu, tam jsou nejlepší peníze. Musím už hledět i na tuto stránku, bude mi dvaatřicet,“ řekl.

K novému angažmá mu pomohlo i vydařené působení v letní čínské lize, kterou hraje druhým rokem. „Nabídku jsem měl už loni,“ potěšil Balvína vytrvalý zájem.

Shanxi Zhongyu patří k čínské CBA do středu tabulky. „Ideální vstupní tým do CBA. Jsou na pomezí play off, menší městečko – asi šest milionů obyvatel,“ usměje se ústecký odchovanec, který před třemi roky působil také v japonském týmu Gunma Crane Thunders. „Do Japonska bych se chtěl ještě vrátit,“ přiznává.

V Shanxi uzavřel kontrakt na jednu sezonu, který je garantovaný první dva měsíce a pak se prodlužuje o další dva až tři měsíce podle zájmu klubu.

V kabině se řeší válka i Hamás

Setrvání v Prometeji vzhledem k nejistotě plynoucí z války na Ukrajině, byť klub působil v lotyšské Rize, nebylo příliš reálné. „Prometej hlavně řeší, jestli bude vůbec existovat a kde. Pan prezident neví, jestli má smysl mít klub mimo Ukrajinu, má to jako svou pýchu,“ vysvětlila česká opora, jež jedenáct roků hrála ve španělské lize a okusila také Euroligu.

Za sebou má vydařenou sezonu. V Prometeji Balvína vedl bývalý trenér české reprezentace Ronen Ginzburg, ukrajinský klub porazil ve finále vítěze základní části Kalev/Cramo 91:83. Balvín byl stejně jako loni zařazen do nejlepší pětky soutěže.

S průměrem 11 bodů na zápas byl třetím nejlepším střelcem týmu, ač měl jiné úkoly – především v defenzivě, na doskoku a při odclonění soupeřů. S průměrem 7,7 doskoku byl desátý v soutěži a nejlepší v Prometeji. S klubem hrál také EuroCup, v němž vypadl ve čtvrtfinále s francouzským JL Bourg, pozdějším finalistou.

Ondřej Balvín (vlevo) z Prometeje v semifinále Eurocupu proti Türk Telekom Ankara

„Prezident se do toho rozhodl dát víc peněz poté, co jsme byli loni střelu od finále EuroCupu. Přitáhli se kvalitní hráči, na začátku sezony se nám ale nedařilo, měli jsme blbé prohry v EuroCupu, na konci listopadu vyházeli pět lidí. Pak jsme si sedli, začali jsme otáčet sezonu,“ přemítal. „Byla úspěšná, ale mohla být o něco lepší.“

Bohužel tématem v kabině byla rovněž válka na Ukrajině, ačkoli titulové oslavy na ni daly aspoň na chvíli zapomenout. „První rok se každý den řešila válka. Někteří kluci mají příbuzné v bojích. Loni jsme dělali sbírku pro roztleskávačku, které zabili ve válce tátu. Letos se o válce už tolik nebavili,“ vypozoroval Balvín.

Místo toho zase řešili teroristický útok Hamásu v Izraeli, odkud pochází kouč Ginzburg. „To bylo šílené. Když Hamás zaútočil, byl v Izraeli, jeho syn se měl ženit. Nenovi zabili na festivalu příbuzného, měl pak velký problém se za námi dostat,“ líčí Balvín těžko představitelné útrapy. „Je až zarážející, co se ve světě děje.“

V Izraeli mohl také působit, měl nabídku dohrát sezonu za Hapoel Tel Aviv, ale zvolil už vyzkoušenou letní ligu v Číně.

Posledních pár zápasů v národním dresu

Vrcholem v příštím roce bude pro něj a další reprezentační tahouny, Veselého či Satoranského, mistrovství Evropy. „Náš last dance, snad bude co nejúspěšnější,“ přeje si.

Basketbalový reprezentant Ondřej Balvín (vlevo) odpovídá v pořadu Z voleje.

„Reprezentovat je čest. Jsme skvělá parta, rok dva od sebe. Většina z nás spolu vyrůstala, je to dlouholeté kamarádství. S Jardou Bohačíkem nebo Martinem Křížem hrajeme od patnácti. Všichni máme k sobě basketbalově blízko, dokážeme si to užít. Některé zážitky nemůžeme publikovat. Pak už ale budeme pětatřicátníci. Máme posledních pár zápasů, co můžeme hrát spolu, potom musí nastoupit mladá generace, nemůžeme to my staří tlačit na sílu, federace to chápe.“

V dresu národního týmu obsadil v roce 2019 na mistrovství světa v Číně krásné 6. místo. V roce 2021 odehrál Balvín životní turnaj na olympiádě v Tokiu. „Skvělý zážitek, pro mě cennější než mistrovství světa,“ srovnával. „V Česku lidé znali z basketbalistů do té doby hlavně Tomáše Satoranského, Honzu Veselého a teď Víta Krejčího, protože je v NBA, ale po olympiádě jsem se také dostal do jejich podvědomí. Lidé mě začali poznávat.“

I proto ho mrzí, že účast na hrách v Paříži byla tentokrát daleko. „Pokud chybí Honza Veselý nebo já, kvalita klesá a nejsme zase tak konkurenceschopní,“ lituje. „O to víc si vážíme Tokia.“