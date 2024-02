Laser do očí? Lehce mě oslepil, čekal jsem bouřlivější atmosféru, líčil Balvín

„Jsme zklamaní, víme, že jsme na ně měli,“ hodnotil reprezentační pivot Balvín páteční duel pro české novináře v Pireu.

Co tedy zápas ve váš neprospěch rozhodlo?

Nejvíc nás potopily ztráty v důležitých momentech. A oni dávali hodně bodů z druhých šancí. I když měli jen dvanáct útočných doskoků, což není tak hrozné číslo, tak po nich dali patnáct bodů, což už je fakt hrozně moc.

Ale vy jste na obranném doskoku řádil.

To je moje práce, jsem na ni zvyklý. Snažím se čistit prostor pod košem nejen pro sebe, ale i pro ostatní spoluhráče.

Byly tlačenice pod košem hodně fyzicky náročné?

Ano, ale to jsou vždycky. Člověk si nevybere, buď do vás najíždí a strkají, nebo dostáváte loktem. To je všude stejné a já jsem na to zvyklý.

Kdežto laser do očí při trestných hodech asi tak běžný není.

Ale k řeckým fanouškům to patří. Navíc rozhodčí hned zareagoval. Všimnul si toho, šel ke stolku a do reproduktorů nahlásili, že jestli ještě někdo zasvítí laserem, bude se šestka opakovat. Myslel jsem, že ji budu opakovat i já, ale rozhodčí mi řekl, že nejdřív dají jasné varování a bude to platit až od příští.

Celkový pohled na Stadio Eirinis kai Philias v Pireu, kde zápolí řečtí a čeští basketbalisté.

Jak přesně vás paprsek limitoval?

Někdo mi nasvítil do levého oka, byl to jen rychlý problik. Jen lehce mě to oslepilo.

Co jste říkal na celkovou kulisu? Přišlo necelých 13 tisíc diváků.

Musím říct, že jsem byl překvapený, že atmosféra byla trochu komorní, čekal jsem, že bude trochu bouřlivější. Ale zase na jednu stranu chápu, že sem nemůžou pustit ty ultras z Panathinaikosu a Olympiakosu, protože kdo ví, jak by to mezi nimi skončilo.

Jak hodnotíte výkon českého mužstva?

Neměli jsme úplně plynulý útok, pořád si zvykáme na nový systém pod koučem Ocampem. Ale ani Řekové nevypadali úplně nejlíp, oba týmy spíš bojovaly samy se sebou.

Česká lavička slaví úspěšnou akci v kvalifikačním utkání o EuroBasket 2025 proti Řecku.

Debut v národním dresu zažil 22letý Vojtěch Sýkora, co říkáte na omlazování sestavy?

Z mého pohledu to je super, na druhou stranu si noví kluci na tuhle atmosféru a takovou úroveň basketbalu zvykají. Třeba obrana je na jiném levelu a je vidět, že ji nehrají permanentně každý zápas. Ale budou získávat zkušenosti, já jsem byl dřív taky zelenáč a musel jsem se některé věci naučit.

Hned v pondělí vás čeká druhý duel kvalifikační skupiny, v Pardubicích přivítáte Británii. Co o soupeři víte?

Skauting mají na starost trenéři, my nemůžeme přemýšlet, že hrajeme dva zápasy. Doteď jsme se připravovali na Řecko, nyní se začneme chystat na Velkou Británii. V sobotu máme volno, protože cestujeme, je dobré, že neletíme brzo ráno, takže si můžeme odpočinout a vyspat se.