Nový kouč reprezentace? Razí přísnější morálku, popisuje světoběžník Kyzlink

V novém klubovém angažmá se Kyzlink uvedl velmi solidními výkony, za čtyři zápasy stihl nasbírat průměr skoro 15 bodů na utkání.

„Na jihu Itálie se sice žije o trochu líp než ve středu Polska, ale po profesní stránce jsem spokojený, protože jsem se připojil k týmu, který prozatím dominuje lize a má za cíl ji vyhrát. Na to si nemůžu stěžovat,“ usmívá se atleticky skvěle vybavený basketbalista.

Ačkoli netoužil Apeninský poloostrov opouštět, neměl na výběr. S Brindisi totiž figuroval na posledním místě ligové tabulky.

„Výsledkově jsme bohužel nenaplnili očekávání a s tím souvisely změny v kádru a příchody dalších Američanů. A jelikož v Itálii je limit pouze šesti zahraničních hráčů na tým a já se dostal do situace, kdy jsem byl sedmý, tak už nemělo smysl tam zůstávat. Jinak nebylo špatně nic, odcházet jsem nechtěl, ale naskytla se nová příležitost.“

Už v předchozích letech vypozoroval, že první měsíce roku často otevírají příležitosti k přestupům, protože týmy aktivitou na trhu hráčů zkoušejí odstranit nedostatky, které je sužují.

Kyzlink se tedy nebál, že by klub nesehnal, nejvíce starostí měl s tím, aby cestování zvládl i s rodinou a dvěma malými dětmi. „Není úplně jednoduché sbalit si kufry a vyrazit do jiné země, ale moje žena je vůči tomu tolerantní a děti jsou prozatím ještě malé. Každopádně ve chvíli, kdy začnou chodit do školy, tak bychom určitě nechtěli žít takhle kočovně a vytrhávat je z kolektivu, na který si zvyknou. Teď to ještě pár let jde, takže jsme rádi, že můžeme být takhle flexibilní.“

V pátek v hale Olympiakosu Pireus, kde Řekové Čechy přivítají, očekává bouřlivou atmosféru, na kterou je ze svých četných zahraničních štací zvyklý. A věří, že reprezentanti mohou uspět. Už jen díky tomu, že za vítězstvím je požene touha po odplatě.

„Máme příležitost oplatit Řecku porážku z osmifinále předloňského EuroBasketu, takže jsme určitě natěšení. Vždycky vám dodá extra motivaci, když jste s někým prohráli na tak velkém šampionátu, příště je pak chcete porazit o to víc,“ podotýká Kyzlink.

Dalším důležitým faktorem, z nějž budou chtít basketbalisté těžit, je silná sestava, kterou i díky dohodě světové federace FIBA a Euroligy, poskládali. Role hlavního tahouna se má ujmout rozehrávač Barcelony Tomáš Satoranský.

„Je absolutní lídr, byl velmi důležitý při minulých úspěších,“ připomíná Kyzlink. „Ohromně zkušený hráč, který ví, jak má tým zorganizovat a dirigovat, má přehled na hřišti, což zlepšuje i ostatní. Určitě si zaslouží respekt, že i po takhle náročné sezoně a víkendovém Španělském poháru se hned připojil k nároďáku.“

Kyzlink je jedním z členů aktuálního výběru, který pod koučem Diegem Ocampem absolvoval už loňskou olympijskou předkvalifikaci, při níž španělský kouč na české lavičce debutoval. A tak může jeho působení srovnávat s dřívější érou Izraelce Ronena Ginzburga.

„Diego je jeho úplný opak, protože se hodně soustředí na detaily,“ přibližuje třicetiletý křídelník. „Trvá i na etickém kodexu, abychom chodili všichni společně na jídlo, byli stejně oblečení, takže nastavil takovou přísnější morálku. Ale myslím, že pro mladé hráče je to skvělé, a z hlediska nějaké koncepce je Diego ideální trenér pro nároďák.“

První ostrou zkoušku zažije Ocampo v pátek na horké řecké půdě, a tak se mu jistě budou hodit poznatky z mnoha soutěží, které Kyzlink v kariéře okusil.