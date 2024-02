I borci z NBA se diví. Satoranský o drsné sezoně v Barceloně i reprezentaci

Když český dres oblékl naposledy, kalendář ukazoval září 2022. Reprezentanti tehdy v osmifinále mistrovství Evropy nestačili na Řecko, v pátek se shodou okolností střetnou se stejným soupeřem, odstartují proti němu kvalifikaci o postup na kontinentální šampionát v příštím roce. Na duel v Aténách s favoritem skupiny naváží pondělním mačem v Pardubicích proti Velké Británii.

Satoranský je na rozdíl od předešlých srazů, které se konaly v průběhu klubové sezony, k dispozici, protože světová federace FIBA se dohodla s Euroligou, že se jejich kalendáře nebudou krýt. A ostřílený rozehrávač tuto novinku pochopitelně vítá.

„Už jsem byl rozhodnutý dlouho dopředu, že přijedu, spíš šlo o to, abych neměl zdravotní komplikace. A naštěstí mi tělo drží, i přes tu strašnou porci zápasů,“ vyprávěl Satoranský na středečním setkání s novináři.

Basketbalista Tomáš Satoranský na tréninku české reprezentace před kvalifikací o mistrovství Evropy 2025

Do Poděbrad, kde se basketbalisté na reprezentační misi připravují, dorazil lehce zkroušen nedělní porážkou ve finále španělského poháru Copa del Rey, v němž Barcelona nestačila na tradičního rivala Real Madrid.

„Bohužel jsem nepřijel s titulem, což je pro mě zklamání, ale na druhou stranu na to tady v nároďáku můžu rychle zapomenout.“

Dvaatřicetiletá česká opora, která v kariéře stihla mimo jiné šest sezon v NBA, se tak už soustředí na novou výzvu v podobě Řecka. Dál mají Češi ve skupině ještě Velkou Británii a Nizozemsko, na mistrovství Evropy v příštím roce postoupí první tři celky.

„Řekové jsou samozřejmě největšími favority skupiny,“ cítí Satoranský. „I díky domluvě mezi FIBA a Euroligou, že můžou euroligoví hráči reprezentovat, tak mají skoro celý tým z Olympiakosu a Panathinaikosu. Jsou spolu sehraní, jen budou mít nového trenéra,“ připomíná Vassilise Spanulise, který je ve funkci od podzimu.

„Je skvělé, že budeme hrát v hale Olympiakosu, kde může být skvělá atmosféra. Budeme se snažit překvapit. Nicméně neméně důležitý zápas nás čeká v pondělí s Velkou Británií,“ předesílá Satoranský.

Původně plánoval, že se k reprezentaci připojí se spoluhráčem z Barcelony Janem Veselým, zkušený pivot ale nakonec vzhledem k nabitému programu zvolil odpočinek.

Kouč barcelonských basketbalistů Roger Grimau diskutuje s českou dvojicí Tomáš Satoranský (vlevo), Jan Veselý.

„Nedivím se mu, kalendář je hrozně náročný,“ uznává Satoranský. „Samozřejmě bych ho tady rád měl, ale už je nám trochu víc let na to, abych ho lámal. Je to jeho rozhodnutí a musíme ho respektovat.“

I tak ale Češi poskládali nejsilnější tým od zmíněného EuroBasketu 2022, jehož skupinu hráli doma v Praze.

V nominaci španělského kouče Diega Ocampa figurují vedle Satoranského i Ondřej Balvín či Vojtěch Hruban, kromě Veselého schází Vít Krejčí, jenž působí v zámoří, a Patrik Auda, který ve druhé japonské lize nemá povinnou reprezentační pauzu.

„Je dobře, že jsme se takhle setkali. Plán je jasný – postoupit na mistrovství Evropy. Zápasy v Řecku a doma s Británií jsou prvním krokem, kterým bychom se tomuto cíli chtěli přiblížit,“ zdůrazňuje Satoranský. „Potřebujeme se co nejvíc sehrát, seznámit se se stylem nového trenéra. V týmu máme i dost debutantů, za což jsem taky rád, protože je to důležité pro další generaci.“

Čeští basketbalisté (zleva) Ondřej Sehnal, Jaromír Bohačík a Tomáš Satoranský poslouchají rady španělského trenéra Diega Ocampa.

On sám nového kouče Ocampa, který loni v létě vystřídal Ronena Ginzburga, dobře zná. Od svých 17 do 22 let se od něj učil v Seville.

„Diego tam dělal asistenta, pracovali jsme na spoustě nedostatků, které jsem potřeboval odstranit, abych mohl ve Španělsku pravidelně hrát. Strávil jsem s ním hodně hodin v hale při individuálních trénincích, je to pro mě trošku takový návrat do minulosti. Nejvíc mě změnil v tom, abych o basketbalu přemýšlel jako profesionál,“ vzpomíná Satoranský.

Na nového šéfa lavičky si musel zvykat i při klubovém angažmá v Barceloně, kde před sezonou Litevce Šarunase Jasikevičiuse vystřídal Španěl Roger Grimau, pro kterého jde o první trenérské angažmá u dospělého profesionálního týmu.

„Je to velká změna, ale myslím, že není správné porovnávat trenéry, protože každý je jiný. Roger do hry přináší více klidu, není to takový charakter jako Šaras. Postupně se začíná cítit líp a zvyká si, jaké to je trénovat Euroligu a ACB nebo jak má mluvit s rozhodčími. Zatím pod ním máme velice dobré výsledky, ale v Barceloně se sezona vždycky hodnotí až po jejím konci.“

Katalánci se dvěma Čechy v sestavě zatím v Eurolize okupují druhou příčku, v domácí soutěži ACB jsou třetí. A jak Satoranský připomíná, zanedlouho je na obou frontách čeká klíčové play off.

„Teď jsme samozřejmě smutní, že se nám nepodařilo vyhrát Copa del Rey, ale myslím, že se s každým měsícem zvedáme. Máme na čem stavět, třeba naše pozice v Eurolize je docela překvapivá.“

Tomáš Satoranský řídí hru FC Barcelona.

Pro nadcházející týdny by Barcelona mohla dostat velmi cenný trumf: na začátku února oznámila, že do konce sezony získala hvězdného rozehrávače Rickyho Rubia, jenž se k týmu připojí po konci dvanáctiletého působení v NBA.

„Ohromně se na něj těšíme. Neberu ho jako svou velkou konkurenci, protože on je neuvěřitelný hráč, kterého asi nemůžete odmítnout, když se taková šance naskytne,“ popisuje Satoranský. „I na tréninku je vidět, že je legenda. Jeho největší kvalita je, že dělá hráče kolem sebe lepšími. Všichni doufáme, že bude jedním z klíčových faktorů pro závěr sezony.“

V Barceloně už jeden španělský borec s velkou kariérou v NBA zdárně působí: Willy Hernangómez do týmu přestoupil loni v létě po sedmi sezonách v nejlepší soutěži světa.

„Na začátku mu trochu trvalo, než si zvyknul na Euroligu, její náročnost a že se v ní musí vyhrávat od začátku do konce. Přeci jenom byl sedm let v NBA, kde je jiná mentalita,“ srovnává český rozehrávač. „Pro hráče, kteří ze zámoří přijdou do Evropy, není jednoduché adaptovat se. Tady je basketbal mnohem taktičtější a týmovější a v zápasech není prostor na moc chyb.“

Satoranský doufá, že mu zocelení, které v aktuální obtížné sezoně získal, pomůže, aby znovu táhl českou reprezentaci. S národním družstvem má totiž ještě velké plány.

„Hrát na dalším mistrovství Evropy je pro mě velká motivace. Vždycky, když budu zdravý, budu chtít reprezentovat,“ ujišťuje. „Je dobré, že teď máme v týmu spoustu hráčů, kteří spolu delší dobu hráli, pak jsou tady i debutanti. Myslím, že hlad po úspěchu máme, což je vždycky první krok ke společným cílům.“