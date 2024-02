Satoranský dostal loktem do hlavy. Krvavý šrám mu sešili a bojoval dál

Bolestivý střet podstoupil hvězdný rozehrávač Barcelony v závěru třetí čtvrtiny, kdy Češi prohrávali 50:53.

„Docela mě překvapilo, že to nepískli jako nesportovní faul. Dát loktem do hlavy mi nechtěl, byla to nešťastná náhoda, ale jakmile se takovýhle kontakt stane, tak by se podle mě měl posuzovat jako nesportovní faul,“ líčil Satoranský po zápase českým novinářům.

Ihned po střetu ostatně signalizoval ke kouči Diegovi Ocampovi, ať požádá o přezkoumání situace videem, reprezentační lavička ale s výzvou neuspěla.

Satoranský se po rychlém ošetření vrátil na palubovku hned zkraje čtvrté části a snažil se zavelet k vymazání řeckého vedení. Ani jeho manévry už ale na rozjeté soupeře nestačily.

„S výsledkem můžeme i nemůžeme být spokojení,“ hodnotil český lídr prohru o osm bodů. „I když jsme se sehrávali jen tři dny a prakticky od nuly, tak jsme jim dokázali konkurovat. Ale zápas rozhodly některé lehké věci jako útočný doskok soupeře a naše ztráty.“

Český rozehrávač Tomáš Satoranský

Dvaatřicetiletý rozehrávač se do národního týmu vrátil poprvé od září 2022, kdy reprezentanti vypadli v osmifinále EuroBasketu s Řeckem.

Se stejným soupeřem se potkali v pátek večer v Pireu před návštěvou zhruba 13 tisíc diváků a Satoranský dlouho držel jejich naděje.

Celkem zaznamenal devět bodů, sedm doskoků a šest asistencí, organizoval ofenzivní úsilí a trojkou pomohl k vedení 40:33, které si Češi vypracovali v úvodu třetí čtvrtiny.

„Myslím, že jsme se proti favorizovanému Řecku docela drželi,“ těšilo ho.

Jenže pak basketbalisté doplatili na zmíněné nepřesnosti a domácí mužstvo vyztužené jedenácti borci z Euroligy a hnané hlasitými fanoušky už náskok nepustilo.

„Je znát, že máme nového trenéra, všichni jsme se na hřišti trochu hledali,“ připomněl Satoranský, že dlouholetého kouče Ronena Ginzburga loni v létě vystřídal Španěl Ocampo.

Česká lavička slaví úspěšnou akci v kvalifikačním utkání o EuroBasket 2025 proti Řecku.

„Ale tenhle zápas může být odrazový můstek pro pondělní utkání, které je pro nás mnohem důležitější,“ upínal už pozornost na nadcházející konfrontaci s Velkou Británií v Pardubicích. „Naopak to skóre, které jsme tady udrželi, nemusí být pro nás tak špatné do dalších oken.“

Ze skupiny, v níž mají Češi ještě Nizozemsko, postoupí na mistrovství Evropy v příštím roce první tři celky, každý se s každým potká doma i venku. A Satoranský na vrcholné akci rozhodně nemíní chybět.

„Teď jde o to, abychom se ještě víc sehráli a našli se v celkovém systému,“ uvědomuje si.